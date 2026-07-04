Реакция Ибрагимовича на замену Роналду в матче Португалия – Хорватия

Златан Ибрагимович прокомментировал досрочный уход с поля Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Португалии и Хорватии.

Португальцы выиграли со счетом 2:1.

41-летнего Роналду заменили на 81-й минуте.

Вскоре победный гол забил Гонсалу Рамуш.

«[Роберто] Мартинесу нужно было это сделать, потому что Португалия оказалась в тяжелом положении. Хорватия доминировала, и в такой момент тренер должен реагировать. У него хватило смелости убрать Криштиану.

Если хочешь выиграть турнир, победить должна команда. Один человек этого не сделает. Я знаю по собственному опыту: все трофеи, которые я выиграл, выиграл не я [в одиночку]. Может, на 90%, но это работа команды все же.

Так что теперь вопрос в том, что будет в следующем матче [Португалии]», – сказал Ибрагимович.

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