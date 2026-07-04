Холанд высказался о матче с Бразилией

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от противостояния с Бразилией в 1/8 финала чемпионата мира.

«Это будет особенный матч, потому что я люблю Бразилию. Мне нравится, как там играют в футбол. Это прекрасная и красивая страна.

Сборная Бразилия – это команда, за которой я слежу столько, сколько себя помню.

Я никогда не играл в настолько больших матчах, поэтому будет здорово испытать подобное», – сказал Холанд.

Бразилия и Норвегия сыграют в воскресенье, 5 июля, в 23:00 мск.

Победитель этой пары встретится с Англией или Мексикой.

Бразильцы ни разу не побеждали норвежцев в четырех очных матчах.

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