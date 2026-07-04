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  • Ибрагимович прошелся по Роналду: «Держит сборную Португалии в заложниках»

Ибрагимович прошелся по Роналду: «Держит сборную Португалии в заложниках»

Вчера, 13:19
5

Златан Ибрагимович назвал «безумием» статус основного игрока для 41-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

  • Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.
  • Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте.
  • Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.
  • Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала.

«Думаю, болельщики сборной Португалии понимают, к чему все идет. Нельзя что-то выиграть в 2026 году, когда атаку ведет 41-летний Роналду. Особенно если Рамуш, который вышел и забил, остается на скамейке.

Это не «лидерство великого игрока». Его Криштиану держит команду в заложниках. Он потерял прежнее чувство игры и подвижность и сейчас просто дежурит в штрафной.

На этом этапе его держит уже скорее имя, а не ноги. Продолжать выпускать его в старте – чистое безумие на почве ностальгии», – сказал Ибрагимович.

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Источник: Goal
Чемпионат мира Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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baggio80
1783161229
Сам так же держал всю сборную, молчал бы.
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NewLife
1783162044
Это просто зависть ветерана😀
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петр1975
1783162331
Да Ибра Завидует
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Красногорск_Фан
1783165747
Наверно они вместе с Мостовым писали. Ворчуны-пердуны
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СильныйМозг
1783166748
Нормально подколол.
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