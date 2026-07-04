Ибрагимович прошелся по Роналду: «Держит сборную Португалии в заложниках»

Златан Ибрагимович назвал «безумием» статус основного игрока для 41-летнего Криштиану Роналду в сборной Португалии.

Нападающий «Аль-Насра» забил 3 гола в 4 матчах ЧМ-2026.

Он провел три игры полностью и только в одной был заменен на 81-й минуте.

Роналду впервые в карьере отличился в плей-офф чемпионата мира.

Следующий соперник португальцев – Испания в 1/8 финала.

«Думаю, болельщики сборной Португалии понимают, к чему все идет. Нельзя что-то выиграть в 2026 году, когда атаку ведет 41-летний Роналду. Особенно если Рамуш, который вышел и забил, остается на скамейке.

Это не «лидерство великого игрока». Его Криштиану держит команду в заложниках. Он потерял прежнее чувство игры и подвижность и сейчас просто дежурит в штрафной.

На этом этапе его держит уже скорее имя, а не ноги. Продолжать выпускать его в старте – чистое безумие на почве ностальгии», – сказал Ибрагимович.

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