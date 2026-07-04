Аршавин изменил мнение о расширении чемпионата мира

Андрей Аршавин признался, что теперь не считает плохой идеей увеличение числа участников ЧМ-2026 с 32 до 48.

«Я был противником того, что на чемпионате мира участвовало много команд. Считал, что будет слишком низкий уровень футбола.

Но, несмотря на крупные счета в матчах, организаторы могут быть довольны. Везде, где я был, были полные стадионы.

Внутри стадиона каждый матч вызывает большой праздник. Все возможные звeзды из Америки посетили чемпионат мира. Значит, это интересно не только людям из футбола.

Есть много историй, связанных с вратарeм Кабо-Верде Возиньей, и много человеческих историй. Всe получается. Уровень футбола во всeм мире вырос – это показывает этот чемпионат.

Хорошо, что все звeзды забивают – Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн. Интересно смотреть за их гонкой. Футбольный болельщик доволен тем, как проходит чемпионат мира, и я в том числе», – сказал Аршавин.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Всего будет сыграно 104 матча.

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