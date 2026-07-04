Комментарий форварда «Локо» Воробьева насчет трансфера в «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заверил, что из «Спартака» на него не выходили.

– В прошлом году экс-тренер «Спартака» Станкович звонил Комличенко, звал его в «Спартак». Этим летом вам звонил кто-то из «Спартака»?

– Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.

– Карпукас говорит, что его приоритет – остаться в «Локомотиве». У вас так же?

– Ну вы мои интервью читали? Что там написано?

– Написано, что вам нравится в «Локомотиве».

– Ну вот, тогда о чем тут еще говорить.

– Все может поменяться.

– У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год – это много. Еще целый год.