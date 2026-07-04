Комментарий форварда «Локо» Воробьева насчет трансфера в «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев заверил, что из «Спартака» на него не выходили.
– В прошлом году экс-тренер «Спартака» Станкович звонил Комличенко, звал его в «Спартак». Этим летом вам звонил кто-то из «Спартака»?
– Нет, ничего такого не было. Из «Спартака» на меня никто не выходил.
– Карпукас говорит, что его приоритет – остаться в «Локомотиве». У вас так же?
– Ну вы мои интервью читали? Что там написано?
– Написано, что вам нравится в «Локомотиве».
– Ну вот, тогда о чем тут еще говорить.
– Все может поменяться.
– У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год – это много. Еще целый год.
- Воробьев перешел в «Локомотив» летом 2024 года.
- В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач.
- Его рыночная цена – 6 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»