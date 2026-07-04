ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги

ЦСКА и тульский «Арсенал» сыграли вничью в товарищеском матче – 1:1.
Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск».
Нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счет на 44-й минуте. Форвард «Арсенала» Тимур Мелекесцев, пополнивший команду на этой неделе, восстановил равенство на 83-й минуте, установив окончательный результат.
- В завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял пятое место с 51 очком.
- Тульский клуб финишировал на 13-й строчке в Первой лиге, набрав 39 баллов.
- Ранее, 30 июня, армейцы также сыграли вничью с ярославским «Шинником» (1:1). Следующий контрольный матч ЦСКА проведет 11 июля против «Оренбурга».
Источник: «Бомбардир»