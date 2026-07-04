ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги

ЦСКА и тульский «Арсенал» сыграли вничью в товарищеском матче – 1:1.

Встреча прошла в универсальном тренировочном центре «Новогорск».

Нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счет на 44-й минуте. Форвард «Арсенала» Тимур Мелекесцев, пополнивший команду на этой неделе, восстановил равенство на 83-й минуте, установив окончательный результат.