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  • Клуб РПЛ объявил о завершении трансферной кампании, потратив 3,1 миллиона

Клуб РПЛ объявил о завершении трансферной кампании, потратив 3,1 миллиона

Вчера, 13:09
2

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что этим летом в грозненском клубе новичков больше не будет.

«Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно.

Мы трансферную кампанию закончили ещe до чемпионата мира. Просто трансферные договорeнности и технические моменты подписания немного сдвинули сроки.

По большому счeту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата», – сказал Газзаев.

  • «Ахмат» финишировал девятым в прошлом сезоне РПЛ.
  • Клуб подписал четырех игроков, потратив суммарно 3,1 миллиона евро.
  • Новичками грозненцев стали Кирилл Щетинин (из «Ростова» за 2,4 млн евро), Эральд Максути (из «Фламуртари» за 700 тысяч евро), Калиду Сидибе (свободный агент из «Генгама») и Арсен Адамов (свободный агент из «Зенита»).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (2)
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Алим Терек
1783164163
Нужен нападающий с хорошей статистикой,Мелкадзе один не потянет,а Конате совсем никакой
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СильныйМозг
1783167018
Сейчас спартак купит таких же игроков миллионов на 100 и будет кричать, что станут чемпионами.
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