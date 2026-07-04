Клуб РПЛ объявил о завершении трансферной кампании, потратив 3,1 миллиона

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что этим летом в грозненском клубе новичков больше не будет.
«Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно.
Мы трансферную кампанию закончили ещe до чемпионата мира. Просто трансферные договорeнности и технические моменты подписания немного сдвинули сроки.
По большому счeту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата», – сказал Газзаев.
- «Ахмат» финишировал девятым в прошлом сезоне РПЛ.
- Клуб подписал четырех игроков, потратив суммарно 3,1 миллиона евро.
- Новичками грозненцев стали Кирилл Щетинин (из «Ростова» за 2,4 млн евро), Эральд Максути (из «Фламуртари» за 700 тысяч евро), Калиду Сидибе (свободный агент из «Генгама») и Арсен Адамов (свободный агент из «Зенита»).
Источник: «Чемпионат»