Клуб РПЛ объявил о завершении трансферной кампании, потратив 3,1 миллиона

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что этим летом в грозненском клубе новичков больше не будет.

«Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно.

Мы трансферную кампанию закончили ещe до чемпионата мира. Просто трансферные договорeнности и технические моменты подписания немного сдвинули сроки.

По большому счeту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата», – сказал Газзаев.