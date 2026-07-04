«Краснодару» посоветовали подписать Дзюбу

Журналист Сергей Егоров обратил внимание на вероятные проблемы в атаке «Краснодара» в начале сезона-2026/27.

В связи с этим он посоветовал вице-чемпиону РПЛ подписать Артема Дзюбу.

«Такое ощущение, что Джон Кордоба из-за травмы [полученной на ЧМ-2026] пропустит начало нового сезона РПЛ.

Если уход Сперцяна (пока не подтвержденный официально) уже реальность, у «Краснодара» могут быть проблемы.

В пяти первых турах играть с «Рубином», «Факелом», «Спартаком», «Ахматом» и «Динамо Мх».

Если учитывать направление селекции этим летом, избранное богачом [Сергеем Галицким], надо идти за Дзюбой», – написал Егоров в своем телеграм-канале.