Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Краснодару» посоветовали подписать Дзюбу

Вчера, 13:35
20

Журналист Сергей Егоров обратил внимание на вероятные проблемы в атаке «Краснодара» в начале сезона-2026/27.

В связи с этим он посоветовал вице-чемпиону РПЛ подписать Артема Дзюбу.

«Такое ощущение, что Джон Кордоба из-за травмы [полученной на ЧМ-2026] пропустит начало нового сезона РПЛ.

Если уход Сперцяна (пока не подтвержденный официально) уже реальность, у «Краснодара» могут быть проблемы.

В пяти первых турах играть с «Рубином», «Факелом», «Спартаком», «Ахматом» и «Динамо Мх».

Если учитывать направление селекции этим летом, избранное богачом [Сергеем Галицким], надо идти за Дзюбой», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

  • Форварду в августе исполнится 38 лет.
  • Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта.
  • В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
  • Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.

Еще по теме:
Абаскаль высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак» 5
Приоритет Дзюбы – закончить карьеру в «Спартаке» 23
Раскрыты финансовые аппетиты Дзюбы в новом клубе 5
Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Краснодар Дзюба Артем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1783161836
зюба - деревянная затычка всех бочек, а также анусов на помойке😄
Ответить
Давид59
1783162280
Ни за что не поверю, что быки его подпишут. Если только Галицкому деньги девать некуда.
Ответить
Спартач80
1783163399
Если Кордоба выбыл надолго, то деревяшка один из дешевых вариантов...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1783165203
Не надо Краснодару идти за Дзюбой, а вот Егорову надо идти с такими советами ...
Ответить
СильныйМозг
1783166576
Кстати, в Краснодыре Дзюба бы еще мог попылить.
Ответить
Бумбраш
1783166743
Артемио Рукакильо кому только не забашляет,чтобы только пристроили хоть куда-то
Ответить
ПалкоВводецъ007
1783168199
И как в всегда Дзюбинатор забил бы бывшему своему недоразумению антинародному. Есть смысл взять. Гыгыгы
Ответить
САДЫЧОК
1783171502
Краснодару или какому нибудь Ростову нужно подписать пол команды Кабо Верде отлично играют парни в быстрый современный футбол и дешево и качественная будет покупка
Ответить
Hector вернулся
1783173539
Желчь и зависть Егоров поедет. Зачем Краснодару пешеход дрочер?
Ответить
Александр.Т.
1783176726
Покупать Дзюбу на пять матчей за большую сумму , да Егоров ты лучший репортер или хз кто ты там
Ответить
Главные новости
Тренер сборной Франции раскрыл, правда ли, что Мбаппе – диктатор
11:58
Вратарь Парагвая высказался о конфликте с Мбаппе, приведшем к потасовке после матча ЧМ-2026
11:36
3
Бывший тренер РПЛ может возглавить одну из сборных, вылетевших с ЧМ-2026
11:22
Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока
10:58
13
ВидеоМбаппе обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мячом
10:33
4
Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»
10:24
3
Тренер Парагвая объяснил, за счет чего Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2026
10:07
2
Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов
09:53
4
Мбаппе: «Франция знает, как играть в грязный футбол, даже в этом мы были лучше Парагвая»
09:41
8
Дзюба – о системе детского футбола в РФ: «Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»
09:30
6
Все новости
Все новости
ФотоБывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева
10:45
Аршавин – о продаже Сперцяна «Краснодаром»: «Зенит» может заранее стать чемпионом»
10:24
3
Аршавин сказал, стоит ли «Зениту» платить за Тюкавина 25 миллионов
09:53
4
Дзюба – о системе детского футбола в РФ: «Такому, как Месси, сказали бы: «Спасибо, хоббит»
09:30
6
Воробьев отреагировал на новость о своих финансовых запросах к «Спартаку»
01:16
3
Дзюба отказал «Родине»
00:56
10
Рахимич определил лучший клуб и лучшего тренера России
00:48
1
Возвращение Дзюбы в «Спартак» назвали неизбежным
00:06
8
Известно условие для окончания карьеры Дзюбы этим летом
Вчера, 23:56
2
ФотоМесси встал на колени перед игроком из РПЛ
Вчера, 23:38
4
Аршавин раскрыл количество прочитанных за последние 8 лет книг
Вчера, 23:30
2
Новое заявление Дзюбы о возвращении в «Спартак»
Вчера, 23:09
23
Комментарий форварда «Локо» Воробьева насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:55
5
Фото«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
Вчера, 22:39
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
Вчера, 20:31
2
Российский тренер совершил благородный поступок по отношению к европейскому клубу
Вчера, 20:17
2
Дзюба сообщил, что ему нравится быть на кладбищах и в психбольницах
Вчера, 19:57
26
Российский тренер пошел в трибунал ФИФА
Вчера, 19:49
1
ЦСКА не смог победить команду из Первой лиги
Вчера, 19:36
12
Новая информация об отъезде спартаковца Умярова в Европу
Вчера, 19:15
4
Товарищеский матч. «Спартак» добился волевой победы над другим клубом РПЛ (3:2)
Вчера, 18:58
15
Раскрыт новый клуб спартаковца Самошникова
Вчера, 18:46
19
Реакция главы «Зенита» на вопрос о возвращении Дзюбы
Вчера, 18:17
5
ВидеоСафонов обыграл знаменитого актера в настольный теннис
Вчера, 18:04
5
ВидеоБатраков получил награду из рук 31-летней жены
Вчера, 17:56
8
ФотоУ Сафонова появился двойник
Вчера, 17:39
2
Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»
Вчера, 16:16
11
Пономарев дал совет Тюкавину насчет трансфера в «Зенит»
Вчера, 15:55
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 