Раскрыты финансовые аппетиты Дзюбы в новом клубе

Известны финансовые потребности нападающего Артема Дзюбы в процессе поиска нового клуба.

«Дзюба может согласиться на зарплату в районе 800-900 тысяч евро в год, при этом минимальный срок контракта должен составлять один год.

Нападающий готов мириться с ролью запасного, получая ограниченное игровое время, если речь идeт о ведущем клубе РПЛ», – написал источник.