Раскрыты финансовые аппетиты Дзюбы в новом клубе

Известны финансовые потребности нападающего Артема Дзюбы в процессе поиска нового клуба.
«Дзюба может согласиться на зарплату в районе 800-900 тысяч евро в год, при этом минимальный срок контракта должен составлять один год.
Нападающий готов мириться с ролью запасного, получая ограниченное игровое время, если речь идeт о ведущем клубе РПЛ», – написал источник.
- Форварду в августе исполнится 38 лет.
- Он покинул «Акрон» в связи с истечением контракта. В клубе из Тольятти Дзюба провел два сезона: 52 матча, 18 голов, 12 ассистов.
- Он стал капитаном команды и лучшим бомбардиром в ее истории.
Источник: Metaratings