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  • Тренер сборной России ответил, где чище – у нас или в Европе

Тренер сборной России ответил, где чище – у нас или в Европе

Вчера, 13:15
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Юрий Никифоров, тренер сборной России, высказался о жизни в Испании и на родине.

– Как так вышло, что Хихон оказался настолько комфортным для вашей семьи, что решили жить там после окончания карьеры?

– Когда я только подписал контракт со «Спортингом», соглашение было длительное. Мы переехали. Сначала нам снимали дом, а потом сами решили купить недвижимость. Ну и получилось, что построили дом.

– Погода и расположение тоже повлияли?

– Да, море рядом. Плюс север Испании мне больше подходит по климату, потому что я не люблю сильную жару.

– При этом на время работы в последние годы постоянно проживаете в Москве?

– Да, снимаю здесь квартиру. В десяти минутах ходьбы от Дома футбола – от работы.

– Не было мысли приобрести квартиру здесь снова? В свое время же продали «спартаковскую».

– Сейчас конкретно не могу сказать. Почему нет?

– Как сильно Москва изменилась с тех пор, когда вы играли за «Спартак» в 90‑е?

– Москва развивается, как любой мегаполис. Здесь комфортно. Как вы думаете, почему сюда приезжает столько иностранцев? Столько иностранных тренеров и футболистов здесь. И после отъезда многие из них говорят, что готовы снова рассматривать работу в России. И привлекает не только Москва. Это и Санкт‑Петербург, и многие другие города. У нас очень красивые, хорошие города. Намного чище, чем в Европе, например.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. После этого российские клубы не играли четыре сезона еврокубков подряд и пропустят пятый.
  • Ранее сообщалось, что в РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Никифоров Юрий
Комментарии (3)
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bossdrago91
1782991494
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Mirak92
1782996039
Последние за год три города где был. Клайпеда, Париж, Гельзенкирхен Если сравнить с Калининградом. Клайпеда почище будет, Гельзенкирхен местами чисто, местами как Москва 90-х. Париж - это пзц. Столько Тюльпанов в Голландии нет, сколько с Макдональдса утиля на улицах
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VVM1964
1783002712
Москва - ещё не вся Россия !!!
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