Тренер сборной России ответил, где чище – у нас или в Европе

Юрий Никифоров, тренер сборной России, высказался о жизни в Испании и на родине.

– Как так вышло, что Хихон оказался настолько комфортным для вашей семьи, что решили жить там после окончания карьеры?

– Когда я только подписал контракт со «Спортингом», соглашение было длительное. Мы переехали. Сначала нам снимали дом, а потом сами решили купить недвижимость. Ну и получилось, что построили дом.

– Погода и расположение тоже повлияли?

– Да, море рядом. Плюс север Испании мне больше подходит по климату, потому что я не люблю сильную жару.

– При этом на время работы в последние годы постоянно проживаете в Москве?

– Да, снимаю здесь квартиру. В десяти минутах ходьбы от Дома футбола – от работы.

– Не было мысли приобрести квартиру здесь снова? В свое время же продали «спартаковскую».

– Сейчас конкретно не могу сказать. Почему нет?

– Как сильно Москва изменилась с тех пор, когда вы играли за «Спартак» в 90‑е?

– Москва развивается, как любой мегаполис. Здесь комфортно. Как вы думаете, почему сюда приезжает столько иностранцев? Столько иностранных тренеров и футболистов здесь. И после отъезда многие из них говорят, что готовы снова рассматривать работу в России. И привлекает не только Москва. Это и Санкт‑Петербург, и многие другие города. У нас очень красивые, хорошие города. Намного чище, чем в Европе, например.