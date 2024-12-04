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Юрий Никифоров
Юрий Никифоров
Завершил карьеру
16 сентября 1970 (56)
| Защитник
185 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Тренер сборной России ответил, где чище – у нас или в Европе
2 июля
3
Тренер сборной России ответил, когда команду вернут в международные турниры
2024.12.04 00:36
8
Топ-10 лучших игроков «Спартака» при Романцеве по версии Василия Уткина
2024.01.05 02:00
11
Видео
Баринов объяснил свою ошибку в игре с Кенией
2023.10.17 19:58
Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России
2022.11.04 17:44
Тренер сборной России Никифоров: «Как может упасть интерес к чемпионату мира?»
2022.10.13 20:57
Тренер сборной России Никифоров: «Если честно, уровень РПЛ меня не впечатлил»
2022.08.16 17:07
2
«Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным
2022.08.13 17:49
2
Никифоров ответил, планируется ли встреча с Карпиным
2022.08.13 11:20
Никифоров: «В сборную России два раза не приглашают. Это самый пик»
2022.08.13 08:16
1
Никифоров рассказал о приглашении на работу в сборную России
2022.08.12 17:54
Карпин прокомментировал вхождение Никифорова в тренерский штаб сборной России
2022.08.12 16:57
6
Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России
2022.08.12 16:08
10
Никифоров: «Дзюба за счет своей головы будет играть в Турции еще лет пять»
2022.07.07 15:59
2
Хохлов пропустил тренировку «Динамо»
2019.09.27 00:25
15
Хохлов продлил контракт с «Динамо»
2019.06.24 21:51
3
Никифоров: «Венгер хотел забрать нас с Цымбаларем в «Монако»
2018.12.28 10:51
5
Никифоров: «98% игроков сборной Украины в Москву не поедут»
2018.01.06 11:23
19
Фото
Хохлов и Никифоров приступили к работе в «Динамо»
2017.10.10 12:59
11
Никифоров и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Динамо»
2017.10.07 12:47
Никифоров не склонен драматизировать потери «Спартаком» очков в стартовых матчах
2017.08.03 08:42
7
Никифоров: «Глушаков имел мало отдыха, но скоро он наберет прежнюю форму»
2017.07.31 18:45
3
Никифоров считает, что «Зенит» рано списывать с чемпионской гонки
2017.03.13 00:13
16
Никифоров считает, что Березуцкого в сборной России могут заменить Джикия и Кутепов
2017.03.11 09:58
5
Никифоров считает, что сборной России нужно за деньги приглашать сильных соперников
2016.11.16 19:39
4
Никифоров: «Спартаку» нужно работать, а не думать о заговорах»
2016.10.25 16:43
2
Никифоров: «Вряд ли «Спартак» будет форсировать восстановление Промеса к матчу с ЦСКА»
2016.10.17 20:59
7
Никифоров: «Низкая позиция сборной России в рейтинге ФИФА – повод взяться за работу и начать побеждать»
2016.10.12 19:44
3
Никифоров: «Игнашевич понимает, что чемпионаты Европы и мира – это не РФПЛ»
2016.07.24 16:38
Никифоров: «Поставили Цымбаларю памятник в Одессе в день памяти о нем»
2016.06.05 13:55
1
1
2
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Канчельскис спрогнозировал, где ЦСКА закончит сезон РПЛ
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