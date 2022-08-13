Никифоров: «В сборную России два раза не приглашают. Это самый пик»

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы о своем приглашении в национальную команду.
– Времени долго думать над приглашением не было. В начале недели мне позвонил Карпин.
Чем привлекло приглашение? В сборную России два раза не приглашают. Все-таки это самый пик. От таких предложений не отказываются.
– Но есть важный момент. Сейчас сборная России отстранена от всех международных турниров.
– Согласен. Но мы же не знаем, когда все вернется на круги своя. Может быть, через два-три месяца, а может быть, через два-три года.
Сейчас тяжело судить об этом. Мы не знаем, как что будет. Поступило предложение, и я его принял. Новая интересная работа. Это все-таки сборная.
– Пока будете в Москве?
– Я прилетел. Сейчас нахожусь в гостинице. В субботу выхожу на работу.
– Есть ли у вас контакт с нашими легионерами: Головиным, Миранчуком?
– В данной ситуации нет. Все получилось очень быстро. В начале недели поступило предложение, я подумал сутки. Потом перезвонил Карпину и дал согласие.
Спросил его, когда мне надо быть в Москве. Он сказал, что в пятницу, потому что в субботу-воскресенье – тур, я должен быть на работе.
- У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
- Будучи футболистом, он провел 59 матчей за российскую сборную и забил 6 голов.