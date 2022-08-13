Никифоров: «В сборную России два раза не приглашают. Это самый пик»

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы о своем приглашении в национальную команду.

– Времени долго думать над приглашением не было. В начале недели мне позвонил Карпин.

Чем привлекло приглашение? В сборную России два раза не приглашают. Все-таки это самый пик. От таких предложений не отказываются.

– Но есть важный момент. Сейчас сборная России отстранена от всех международных турниров.

– Согласен. Но мы же не знаем, когда все вернется на круги своя. Может быть, через два-три месяца, а может быть, через два-три года.

Сейчас тяжело судить об этом. Мы не знаем, как что будет. Поступило предложение, и я его принял. Новая интересная работа. Это все-таки сборная.

– Пока будете в Москве?

– Я прилетел. Сейчас нахожусь в гостинице. В субботу выхожу на работу.

– Есть ли у вас контакт с нашими легионерами: Головиным, Миранчуком?

– В данной ситуации нет. Все получилось очень быстро. В начале недели поступило предложение, я подумал сутки. Потом перезвонил Карпину и дал согласие.

Спросил его, когда мне надо быть в Москве. Он сказал, что в пятницу, потому что в субботу-воскресенье – тур, я должен быть на работе.