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    Никифоров: «В сборную России два раза не приглашают. Это самый пик»

    Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы о своем приглашении в национальную команду.

    – Времени долго думать над приглашением не было. В начале недели мне позвонил Карпин.

    Чем привлекло приглашение? В сборную России два раза не приглашают. Все-таки это самый пик. От таких предложений не отказываются.

    – Но есть важный момент. Сейчас сборная России отстранена от всех международных турниров.

    – Согласен. Но мы же не знаем, когда все вернется на круги своя. Может быть, через два-три месяца, а может быть, через два-три года.

    Сейчас тяжело судить об этом. Мы не знаем, как что будет. Поступило предложение, и я его принял. Новая интересная работа. Это все-таки сборная.

    – Пока будете в Москве?

    – Я прилетел. Сейчас нахожусь в гостинице. В субботу выхожу на работу.

    – Есть ли у вас контакт с нашими легионерами: Головиным, Миранчуком?

    – В данной ситуации нет. Все получилось очень быстро. В начале недели поступило предложение, я подумал сутки. Потом перезвонил Карпину и дал согласие.

    Спросил его, когда мне надо быть в Москве. Он сказал, что в пятницу, потому что в субботу-воскресенье – тур, я должен быть на работе.

    • У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за российскую сборную и забил 6 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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