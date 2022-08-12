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    Никифоров рассказал о приглашении на работу в сборную России

    Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров прокомментировал свое назначение.

    «На прошлой неделе мне поступило предложение от Валерия Георгиевича [Карпина], он дал время подумать, и в итоге я согласился.

    С завтрашнего дня я уже буду смотреть матчи РПЛ. Первая игра – «Локомотив»«Крылья Советов», – сказал 51‑летний специалист.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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