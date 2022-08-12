Никифоров рассказал о приглашении на работу в сборную России

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров прокомментировал свое назначение.

«На прошлой неделе мне поступило предложение от Валерия Георгиевича [Карпина], он дал время подумать, и в итоге я согласился.

С завтрашнего дня я уже буду смотреть матчи РПЛ. Первая игра – «Локомотив» – «Крылья Советов», – сказал 51‑летний специалист.