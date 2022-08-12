Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России

чтобы окладик не пропал впустую
молодец валера
взял из "письма 14-и" ещё одного "героя"
с бесценным тренерским опытом
Российский футбольный союз объявил об изменениях в тренерском штабе национальной сборной.
Новым помощником Валерия Карпина стал Юрий Никифоров.
Штаб решено усилить из-за назначения Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
- Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.