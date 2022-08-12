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    Никифоров вошел в тренерский штаб сборной России

    Российский футбольный союз объявил об изменениях в тренерском штабе национальной сборной.

    Новым помощником Валерия Карпина стал Юрий Никифоров.

    Штаб решено усилить из-за назначения Николая Писарева на пост главного тренера «Химок».

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4872

      Беспонтий 39 минут назад

      чтобы окладик не пропал впустую
      молодец валера

      взял из "письма 14-и" ещё одного "героя"
      с бесценным тренерским опытом

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      Рейтинг: +16759

      paracetamol 45 минут назад

      Свинская сборная бесполезна!

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      Рейтинг: +25433

      vladimir-7 1 час назад

      Сборная России отстранена от международных игр, зачем ещё её усиливать пустышкой или деньги девать некуда? Тренерский штаб сборной России надо уволить полностью .

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      Рейтинг: +16759

      paracetamol > vladimir-7 45 минут назад

      Престарелые хряки обнищали, надо поддержать!

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      Рейтинг: +5356

      AtticusFinch 1 час назад

      Помню-помню как этот "супер-защитник" из ПСВ свечи ставил над стадионами в Японии...смешнее было только, когда титов перед штрафным откатывал мяч какому нить дебилу -тот останавливал и Вася Баран с разбегу куярил выше соседнего дома , ..Регби отдыхала,но раз в 5 - летку попадал))

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      Рейтинг: +3372

      aaaaahhhh > AtticusFinch 1 час назад

      У тебя плохая память. Злая. Видимо что то в твоей жизни не сложилось.

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      Рейтинг: +692

      Сделаны из Дерева > AtticusFinch 1 час назад

      Бросай передол хавать)))

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