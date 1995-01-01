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    Никифоров: «Венгер хотел забрать нас с Цымбаларем в «Монако»

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров рассказал, что в 90-е годы мог перейти вместе с Ильей Цымбаларем в «Монако».

    «Мы обсуждали с Ильей ситуацию с переходом в «Перуджу». Понимали, что уехать за рубеж вдвоем тяжело, практически нереально. Намного позже выяснилось, что еще до «Перуджи» нами интересовался «Монако». Арсен Венгер готов был забрать обоих. До нас эта информация дошла с большим опозданием и через других людей.

    Насчет «Реала» не знаю, но после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов я пришел к нему в гости — сообщить, что решил ехать в Испанию, в «Спортинг». Сидели семьями у Илюшки на кухне. Оказалось, ему тоже поступило предложение — от турок, которым он только что гол забил. Я тогда искренне порадовался за друга: «Галатасарай» — солидная марка, постоянный участник Лиги чемпионов. Почему эта тема заглохла, не в курсе», — сказал Никифоров.

    Цымбаларь умер из-за сердечного приступа 28 декабря 2013 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1555

      Агасфер 10 минут назад

      Бойцы вспоминают минувшие дни.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +556

      deimos88 12 минут назад

      Потому что кто-то за чемпионства боялся, да деньги на Спартаке делал..

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