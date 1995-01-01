Никифоров: «Венгер хотел забрать нас с Цымбаларем в «Монако»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров рассказал, что в 90-е годы мог перейти вместе с Ильей Цымбаларем в «Монако».

«Мы обсуждали с Ильей ситуацию с переходом в «Перуджу». Понимали, что уехать за рубеж вдвоем тяжело, практически нереально. Намного позже выяснилось, что еще до «Перуджи» нами интересовался «Монако». Арсен Венгер готов был забрать обоих. До нас эта информация дошла с большим опозданием и через других людей.

Насчет «Реала» не знаю, но после победы над «Галатасараем» в Лиге чемпионов я пришел к нему в гости — сообщить, что решил ехать в Испанию, в «Спортинг». Сидели семьями у Илюшки на кухне. Оказалось, ему тоже поступило предложение — от турок, которым он только что гол забил. Я тогда искренне порадовался за друга: «Галатасарай» — солидная марка, постоянный участник Лиги чемпионов. Почему эта тема заглохла, не в курсе», — сказал Никифоров.

Цымбаларь умер из-за сердечного приступа 28 декабря 2013 года.