«Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы после матча пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

– Впечатления от игры? Пока без комментариев.

– Есть игроки, которые вам понравились?

– Есть, но имена озвучивать не буду.

– По позициям скажете?

– Озвучивать не буду. У меня есть кому озвучивать – главному тренеру сборной.

– Как отнеслись к тому, что стали писать, что ваше назначение обусловлено дружбой с главным тренером?

– Пускай говорят что хотят. У каждого человека свое мнение. Обсуждать это не хочу.

– Но ваша дружба с Карпиным действительно повлияла на назначение?

– Позвоните Валерию Георгиевичу, узнайте.