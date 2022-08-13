«Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы после матча пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).
– Впечатления от игры? Пока без комментариев.
– Есть игроки, которые вам понравились?
– Есть, но имена озвучивать не буду.
– По позициям скажете?
– Озвучивать не буду. У меня есть кому озвучивать – главному тренеру сборной.
– Как отнеслись к тому, что стали писать, что ваше назначение обусловлено дружбой с главным тренером?
– Пускай говорят что хотят. У каждого человека свое мнение. Обсуждать это не хочу.
– Но ваша дружба с Карпиным действительно повлияла на назначение?
– Позвоните Валерию Георгиевичу, узнайте.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
- Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.
Источник: «Матч ТВ»