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    «Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным

    Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы после матча пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

    – Впечатления от игры? Пока без комментариев.

    – Есть игроки, которые вам понравились?

    – Есть, но имена озвучивать не буду.

    – По позициям скажете?

    – Озвучивать не буду. У меня есть кому озвучивать – главному тренеру сборной.

    – Как отнеслись к тому, что стали писать, что ваше назначение обусловлено дружбой с главным тренером?

    – Пускай говорят что хотят. У каждого человека свое мнение. Обсуждать это не хочу.

    – Но ваша дружба с Карпиным действительно повлияла на назначение?

    – Позвоните Валерию Георгиевичу, узнайте.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16691

      Cleaner 28 минут назад

      Сборную - распустить. Контракты с тренерами сборной - расторгнуть. Когда допустят наших спортсменов к соревнованиям, тогда и собирать СБОРНУЮ команду.

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      Рейтинг: +70

      Miru mir > Cleaner 11 минут назад

      Ты это Карпину и Никифорову скажи...А то тут споры почему Никифоров в сборной.А к чему споры если сборной мимнимум лет пять не играть в официональных международных матчах ?

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