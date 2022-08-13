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  • «Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным

«Пускай говорят что хотят». Никифоров – о том, что его пригласили в сборную России из-за дружбы с Карпиным

13 августа 2022, 17:49
2

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров ответил на вопросы после матча пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

– Впечатления от игры? Пока без комментариев.

– Есть игроки, которые вам понравились?

– Есть, но имена озвучивать не буду.

– По позициям скажете?

– Озвучивать не буду. У меня есть кому озвучивать – главному тренеру сборной.

– Как отнеслись к тому, что стали писать, что ваше назначение обусловлено дружбой с главным тренером?

– Пускай говорят что хотят. У каждого человека свое мнение. Обсуждать это не хочу.

– Но ваша дружба с Карпиным действительно повлияла на назначение?

– Позвоните Валерию Георгиевичу, узнайте.

  • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
  • У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
  • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Никифоров Юрий Карпин Валерий
Комментарии (2)
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paracetamol
1660409226
Да все ясно без слов, поддержка финансовых штанов дружка из свинарника!
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моэм
1660409577
Да хоть бы и так ...главный всегда приглашает в помощники того кого знает и кому доверяет ... и эта попытка журналиста из простейшей ситуации высосать криминал из 21 - го пальца выглядит как минет.
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