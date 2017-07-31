Никифоров: «Глушаков имел мало отдыха, но скоро он наберет прежнюю форму»

Экс-защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что неуверенная игра капитана красно-белых Дениса Глушакова в первых двух турах РФПЛ является следствием усталости. По его мнению, 30-летний хавбек, выступавший в составе сборной России на Кубке конфедераций, просто не успел отдохнуть, однако вскоре наберет прежнюю форму.

Также Никифоров поделился ожиданиями от встречи третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартак», на мой взгляд, остается тем же «Спартаком», что и в прошлом сезоне. Он прессингует, играет в быстрый футбол, оперативно переходит из обороны в атаку. И Глушаков не потерялся. Просто он из тех людей, кто сыграл большую роль в достижении чемпионства и потом имел мало отдыха. Кубок конфедераций тоже не был прогулкой. Но в скором времени Глушаков войдет в свою прежнюю форму, Каррера за этим смотрит.

Интересно, насколько «Краснодар» позволит «Спартаку» играть в спартаковский футбол. Или наоборот, учитывая особенности игры южной команды. Чем не спартаковским был гол Жоаозиньо в игре с «Тосно» (2:0)?», – сказал Никифоров.

Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится сегодня, 31 июля, и начнется в 19:30 по московскому времени.