Никифоров не склонен драматизировать потери «Спартаком» очков в стартовых матчах

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров сравнил состояние красно-белых и «Зенита» перед очным противостоянием, которое случится уже в четвертом туре российской Премьер-лиги. Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Юрий Валерьевич, «Спартак» потерял четыре очка на старте чемпионата, но в третьем туре одержал красивую победу над «Краснодаром». Согласны ли вы, что игра красно-белых внушает оптимизм перед встречей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге?

– Знаете, я бы не стал драматизировать то, что «Спартак» потерял очки в стартовых матчах. Ничего страшного пока не произошло – минуло всего три тура. От осечек на старте никто не застрахован. «Спартак» показал довольно неплохую игру в первом тайме матча с «Динамо», правда, второй тайм провалил. Наверное, были на то причины. Может, были уставшие после матча за Суперкубок. В той игре за трофей с «Локомотивом» команда Карреры очень хорошо действовала, было видно, что футболисты в форме. Последний матч с «Краснодаром» это подтвердил, особенно второй тайм.

– Бросается в глаза, что «Спартак» сейчас играет быстрее, чем «Зенит». Хотя команда Роберто Манчини выиграла четыре матча из четырех, включая игру квалификационного раунда Лиги Европы в Израиле.

– Понимаю ваш вопрос. Манчини только пришел. Есть футболисты, которые собираются уйти, многих покупают. Итальянец сейчас ищет оптимальный состав. То время, которое у него было на подготовку к чемпионату, очень маленькое. Сразу прийти и создать команду трудно. У Манчини есть свое видение футбола, свои требования. Он знает, как построить команду, но на это нужно время. Невозможно справиться с этой задачей за месяц. Кто-то ушел, кто-то пришел в команду, при этом, я так понимаю, процесс не завершен: еще кого-то «Зенит» собирается приобрести. Манчини сейчас смотрит, кто из игроков его устраивает, на кого он будет рассчитывать, на кого – нет.