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    Никифоров не склонен драматизировать потери «Спартаком» очков в стартовых матчах

    Бывший футболист «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров сравнил состояние красно-белых и «Зенита» перед очным противостоянием, которое случится уже в четвертом туре российской Премьер-лиги. Игра «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

    – Юрий Валерьевич, «Спартак» потерял четыре очка на старте чемпионата, но в третьем туре одержал красивую победу над «Краснодаром». Согласны ли вы, что игра красно-белых внушает оптимизм перед встречей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге?

    – Знаете, я бы не стал драматизировать то, что «Спартак» потерял очки в стартовых матчах. Ничего страшного пока не произошло – минуло всего три тура. От осечек на старте никто не застрахован. «Спартак» показал довольно неплохую игру в первом тайме матча с «Динамо», правда, второй тайм провалил. Наверное, были на то причины. Может, были уставшие после матча за Суперкубок. В той игре за трофей с «Локомотивом» команда Карреры очень хорошо действовала, было видно, что футболисты в форме. Последний матч с «Краснодаром» это подтвердил, особенно второй тайм.

    – Бросается в глаза, что «Спартак» сейчас играет быстрее, чем «Зенит». Хотя команда Роберто Манчини выиграла четыре матча из четырех, включая игру квалификационного раунда Лиги Европы в Израиле.

    – Понимаю ваш вопрос. Манчини только пришел. Есть футболисты, которые собираются уйти, многих покупают. Итальянец сейчас ищет оптимальный состав. То время, которое у него было на подготовку к чемпионату, очень маленькое. Сразу прийти и создать команду трудно. У Манчини есть свое видение футбола, свои требования. Он знает, как построить команду, но на это нужно время. Невозможно справиться с этой задачей за месяц. Кто-то ушел, кто-то пришел в команду, при этом, я так понимаю, процесс не завершен: еще кого-то «Зенит» собирается приобрести. Манчини сейчас смотрит, кто из игроков его устраивает, на кого он будет рассчитывать, на кого – нет.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    03.08.2017 08:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:16

      Все будет ок!!!!! Тем более у конкурентов полная чехарда с составами,будем первыми и надолго0так хотелось бы

      0
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 августа 2017, 09:48

      Я ТОЖЕ

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 09:43

      Две ничьи в гостях вызвали столько разговоров. А ничья в Питере тоже будет потерей очков?

      5
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      Рейтинг: -13

      Popularov 3 августа 2017, 09:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Информация для размышления!
      На безрыбье и РАК - рыба!
      Так и со Спартаком!!!
      На фоне уставшего еврокубкового Краснодара, свеженький и недельно отдыхавший Спартак, выжал максимум со стандартов!
      Это уже не первый такой ФИНТ составителей календаря под Спартак!
      Когда они и в прошлом сезоне, на выезд, поставили уставший еврокубковый Краснодар на спартаковского свежачка!
      Видно, что работа у Федуна поставлена с составителями календаря на взаимовыгодной основе, согласно цены вопроса!
      В футболе мелочей не бывает и составление календаря, под Федуна, влетает ему в "копеечку"!!!
      А как Спартак БЛЕДНО выглядел на фоне свеженьких Динамо и Уфы!!!
      Вот вам и разгадка календарных и судейских финтов Федуна!!!
      А вы бы посмотрели тогда на бледный вид Карреры и Федуна, если бы уставший Спартак, после матча Лиги чемпионов, задвинули бы на свеженького Краснодара и при этом, Краснодар, при таком календарном раскладе, РАЗГРОМНО обыграл бы Спартак!!!
      А вы посмотрите на календарь Спартака и ПРИКИНЬТЕ!!!
      До старта Лиги чемпионов с кем играет Спартак и вам станет понятно, как составители календаря УДАРНО потрудились "на славу" Федуну, не за бесплатно, конечно!
      Забесплатно только кошки родятся, а составители календаря, под Федуна, на этом очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ и продолжают зарабатывать уже не первый год!!!
      Куда смотрит Галицкий и сколько раз он будет вставать на федуновские спартаковские календарные ГРАБЛИ.
      Я и в прошлом году об этом писал и обращал внимание Галицкого на эти федуновские календарные и судейские ХИТРОСТИ, а он и не ЧЕШЕТСЯ, а потом чертыхается от поражений от свеженького Спартачка!
      Вы посмотрите на календарь Спартака этого сезона 2017/18 и как он под Спартак составлен!
      ЦСКА тоже задвинули на свеженького Спартачка после матча 4-го раунда ЛЧ, а Зенит ЗАДВИНУЛИ на свеженького Спартачка после матча в ЛЕ!
      Во как Спартак НЕЧЕСТНО зарабатывает очки на уставших еврокубковых командах - на своих прямых конкурентах в борьбе за золото чемпионата и место в Лиге чемпионов!
      Пока Краснодар, ЦСКА и Зенит играют в еврокубках - спартачи отдыхают и спокойно готовятся, а ещё есть у Федуна ПРОЗАПАС судейский ресурс, который Федун задействовал на пользу Спартака по полной программе цены вопроса!!!
      Вот как надо подковёрно работать под Спартак и на Спартак и составлять календарь по запросам лукойловских "трудящихся"!!!
      Вы скажете: - "Мелочи???"
      Нет! Это не мелочи!!!
      На этих "мелочах", в пользу Спартака, составители календаря очень хорошо ЗАРАБОТАЛИ, а Спартак использует усталость команд для того, чтобы отобрать очки у своих прямых конкурентов!
      Мелочей в футболе не бывает и каждая "мелочь" в футболе имеет свою ЦЕНУ вопроса!
      Что судейская, что календарная "МЕЛОЧЬ" стоит больших денег и некоторые на этом хорошо наживаются и поставили на поток своё криминальное незаконное обогащение, благо что находятся те, кто им ЩЕДРО за это платит!
      Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и арбитров!

      -4
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 3 августа 2017, 08:54

      Выкладываться в каждом матче по полной и больше думать об игре, а не о материальных благах.

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 августа 2017, 08:51

      Преимущество Спартака в грядущей игре - сплоченость сыгранного состава, наигранные схемы. Зениту в этом факторе сложнее, зато больше возможностей в выборе игроков на любую позицию, накупили кучу хороших исполнителей. Нашим главное не менжеваться в Питере и всё обязательно получится!

      7
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      Рейтинг: +324

      hellkid > oyabun 3 августа 2017, 09:10

      надо с первых минут включить высокие скорости и прессинг, не давать Зениту пространства. ну и быстрый гол постараться забить. тогда все сложится хорошо

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