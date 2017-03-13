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  • Никифоров считает, что «Зенит» рано списывать с чемпионской гонки

Никифоров считает, что «Зенит» рано списывать с чемпионской гонки

13 марта 2017, 00:13
16

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о шансах на победу в РФПЛ «Зенита». Напомним, питерский клуб уступил «Амкару» в рамках 19-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

«Зенит» – один из лидеров чемпионата России, многие хотят видеть его наверху и списывать его с чемпионской гонки рано. Очки, набранные этой командой, пока не позволяют говорить, что у нее все потеряно. Луческу хочет завоевать титул и выйти в Лигу чемпионов, это понятно. У «Зенита» очень хороший состав, но что-то не получается. Видимо, что-то происходит в клубе, может, есть какие-то конфликты. Хотя говорить об этом, не находясь в структуре клуба, сложно.

Луческу пытается наладить «Зениту» хороший футбол, но все хотят, чтобы сразу команда начала выигрывать. Этот тренер долго и очень хорошо работал в «Шахтере». Сейчас того же от него требуют в Санкт-Петербурге, но что-то не выходит. Он пытается перестроить игру под свое видение, потому что раньше тактика у команды была другой. Но не так быстро это сделать», – сказал Никифоров.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Никифоров Юрий Луческу Мирча
Комментарии (16)
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Garrincha58
1489354573
Никифоров как бывший спартаковец думаю доволен что сейчас происходит в Зените да и в ЦСКА и конечно же лукавит про отрыв в 8 очков такое не отыгрывается за 11 туров
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zico2205
1489358365
Никто уже не сомневается в чемпионстве Спартака...Это Юра просто настраивает команду не сбавлять оборотов...А вот Зениту , я думаю, что снова не светит ЛЧ...ЦСКА уже догнал и не будет расбрасываться очками,что свойственно Зениту...Конечно календарь у ЦСКА посложней, но бойцовские качества повыше...
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Dellleone
1489368128
Да блин 11 туров еще даже уфу или ростов рано списывать это почти весь круг !!!!
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ДАША Д
1489371397
Никифоров в школе плохо учился, поэтому плохо считает.
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a-rakhmatov
1489379720
Теоретически возможно, а практически исключено....пищевик сильно мотивирован на чемпионство))
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VIPded
1489381775
8 очков - фигня, и больше отыгрывалось!
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dyema
1489385694
НЕ в этом сезоне, печально...
Ответить
firs04
1489389258
Игроки и тренер в Зените - два разных полюса
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serppion
1489396460
Видно, что в Зените не все благополучно. Жду, когда начнут обзываться игрочишки.
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