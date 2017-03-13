Никифоров считает, что «Зенит» рано списывать с чемпионской гонки

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о шансах на победу в РФПЛ «Зенита». Напомним, питерский клуб уступил «Амкару» в рамках 19-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

«Зенит» – один из лидеров чемпионата России, многие хотят видеть его наверху и списывать его с чемпионской гонки рано. Очки, набранные этой командой, пока не позволяют говорить, что у нее все потеряно. Луческу хочет завоевать титул и выйти в Лигу чемпионов, это понятно. У «Зенита» очень хороший состав, но что-то не получается. Видимо, что-то происходит в клубе, может, есть какие-то конфликты. Хотя говорить об этом, не находясь в структуре клуба, сложно.

Луческу пытается наладить «Зениту» хороший футбол, но все хотят, чтобы сразу команда начала выигрывать. Этот тренер долго и очень хорошо работал в «Шахтере». Сейчас того же от него требуют в Санкт-Петербурге, но что-то не выходит. Он пытается перестроить игру под свое видение, потому что раньше тактика у команды была другой. Но не так быстро это сделать», – сказал Никифоров.