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    Никифоров считает, что «Зенит» рано списывать с чемпионской гонки

    Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров поделился мнением о шансах на победу в РФПЛ «Зенита». Напомним, питерский клуб уступил «Амкару» в рамках 19-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

    «Зенит» – один из лидеров чемпионата России, многие хотят видеть его наверху и списывать его с чемпионской гонки рано. Очки, набранные этой командой, пока не позволяют говорить, что у нее все потеряно. Луческу хочет завоевать титул и выйти в Лигу чемпионов, это понятно. У «Зенита» очень хороший состав, но что-то не получается. Видимо, что-то происходит в клубе, может, есть какие-то конфликты. Хотя говорить об этом, не находясь в структуре клуба, сложно.

    Луческу пытается наладить «Зениту» хороший футбол, но все хотят, чтобы сразу команда начала выигрывать. Этот тренер долго и очень хорошо работал в «Шахтере». Сейчас того же от него требуют в Санкт-Петербурге, но что-то не выходит. Он пытается перестроить игру под свое видение, потому что раньше тактика у команды была другой. Но не так быстро это сделать», – сказал Никифоров.

    Источник: Р-Спорт

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    13.03.2017 00:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 марта 2017, 12:14

      Видно, что в Зените не все благополучно. Жду, когда начнут обзываться игрочишки.

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 марта 2017, 10:14

      Игроки и тренер в Зените - два разных полюса

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 13 марта 2017, 09:14

      НЕ в этом сезоне, печально...

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 марта 2017, 08:09

      8 очков - фигня, и больше отыгрывалось!

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > VIPded 13 марта 2017, 09:56

      Ты веришь что Спартак так вдруг и проиграет три матча подряд из 11? )

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 марта 2017, 07:35

      Теоретически возможно, а практически исключено....пищевик сильно мотивирован на чемпионство))

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > a-rakhmatov 13 марта 2017, 09:59

      От ростсельмаша слышу

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 марта 2017, 05:16

      Никифоров в школе плохо учился, поэтому плохо считает.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2017, 04:22

      Да блин 11 туров еще даже уфу или ростов рано списывать это почти весь круг !!!!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 марта 2017, 01:39

      Никто уже не сомневается в чемпионстве Спартака...Это Юра просто настраивает команду не сбавлять оборотов...А вот Зениту , я думаю, что снова не светит ЛЧ...ЦСКА уже догнал и не будет расбрасываться очками,что свойственно Зениту...Конечно календарь у ЦСКА посложней, но бойцовские качества повыше...

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      Рейтинг: +145

      Danjer > zico2205 13 марта 2017, 04:39

      Ахахаха,ты бля с пещеры пишешь????))))))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2017, 00:36

      Никифоров как бывший спартаковец думаю доволен что сейчас происходит в Зените да и в ЦСКА и конечно же лукавит про отрыв в 8 очков такое не отыгрывается за 11 туров

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Garrincha58 13 марта 2017, 01:04

      8 очков за 11 туров не отыгрываются??? Не отыгрываются они за 2 тура. А за 11 запросто. Чистая математика. Для того, чтобы стать недосягаемым, лидеру нужно в оставшихся 11 турах набрать к имеющейся восьмиочковой форе ещё 26 очков!!! А это 8 побед и 2 ничьих в 11 матчах. При том, что конкуренты, занимающие 2-3 место, матч между собой уже сыграли.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Супермачо 13 марта 2017, 10:03

      Это Спартаку надо 3 матча их 11 проиграть. За 19 прошедших туров как раз 3 матча и проиграли. За 11 - с трудом верится... И более того - бомжам надо 11 матчей выиграть. А кто то в это верит сейчас? Учитывая что бомжам скоро ехать в Москву к нам в гости ))

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