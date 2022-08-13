Никифоров ответил, планируется ли встреча с Карпиным

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров рассказал о рабочих планах.
– В последнее время вы с семьей жили в Турции. В Россию переехали на постоянной основе?
– Не могу сказать, давайте пока возьмем паузу с этим вопросом. Все будет зависеть от того, что произойдет дальше.
В понедельник встреча с руководством РФС, обсудим все нюансы, после этого появится больше ясности.
В принципе, я понимаю, что от меня потребуется, Валерий Георгиевич [Карпин] все объяснил.
Но я только в пятницу прилетел в Москву, а в субботу, получается, выхожу на работу. Нужно будет просмотреть два матча, плюс еще два в воскресенье. Позже смогу сказать больше.
– Когда собираетесь встретиться с Карпиным?
– Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда «Ростов» приедет в Москву.
– По логистике уже думали? На матчи условно в Сочи или Воронеже будете на машине добираться или на поезде?
– Пока не могу сказать. В начале недели поступило предложение от Георгиевича. На принятие решения было меньше двух дней.
– Раньше ваши обязанности выполнял Николай Писарев. С ним общались?
– Не общался. Все произошло очень быстро. В воскресенье поеду на игру «Химки» – «Ахмат», возможно, там поговорим.
- У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
- Будучи футболистом, он провел 59 матчей за российскую сборную и забил 6 голов.