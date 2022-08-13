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    Никифоров ответил, планируется ли встреча с Карпиным

    Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров рассказал о рабочих планах.

    – В последнее время вы с семьей жили в Турции. В Россию переехали на постоянной основе?

    – Не могу сказать, давайте пока возьмем паузу с этим вопросом. Все будет зависеть от того, что произойдет дальше.

    В понедельник встреча с руководством РФС, обсудим все нюансы, после этого появится больше ясности.

    В принципе, я понимаю, что от меня потребуется, Валерий Георгиевич [Карпин] все объяснил.

    Но я только в пятницу прилетел в Москву, а в субботу, получается, выхожу на работу. Нужно будет просмотреть два матча, плюс еще два в воскресенье. Позже смогу сказать больше.

    – Когда собираетесь встретиться с Карпиным?

    – Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда «Ростов» приедет в Москву.

    – По логистике уже думали? На матчи условно в Сочи или Воронеже будете на машине добираться или на поезде?

    – Пока не могу сказать. В начале недели поступило предложение от Георгиевича. На принятие решения было меньше двух дней.

    – Раньше ваши обязанности выполнял Николай Писарев. С ним общались?

    – Не общался. Все произошло очень быстро. В воскресенье поеду на игру «Химки»«Ахмат», возможно, там поговорим.

    • У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за российскую сборную и забил 6 голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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