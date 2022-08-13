Никифоров ответил, планируется ли встреча с Карпиным

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров рассказал о рабочих планах.

– В последнее время вы с семьей жили в Турции. В Россию переехали на постоянной основе?

– Не могу сказать, давайте пока возьмем паузу с этим вопросом. Все будет зависеть от того, что произойдет дальше.

В понедельник встреча с руководством РФС, обсудим все нюансы, после этого появится больше ясности.

В принципе, я понимаю, что от меня потребуется, Валерий Георгиевич [Карпин] все объяснил.

Но я только в пятницу прилетел в Москву, а в субботу, получается, выхожу на работу. Нужно будет просмотреть два матча, плюс еще два в воскресенье. Позже смогу сказать больше.

– Когда собираетесь встретиться с Карпиным?

– Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда «Ростов» приедет в Москву.

– По логистике уже думали? На матчи условно в Сочи или Воронеже будете на машине добираться или на поезде?

– Пока не могу сказать. В начале недели поступило предложение от Георгиевича. На принятие решения было меньше двух дней.

– Раньше ваши обязанности выполнял Николай Писарев. С ним общались?

– Не общался. Все произошло очень быстро. В воскресенье поеду на игру «Химки» – «Ахмат», возможно, там поговорим.