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Никифоров ответил, планируется ли встреча с Карпиным

13 августа 2022, 11:20

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров рассказал о рабочих планах.

– В последнее время вы с семьей жили в Турции. В Россию переехали на постоянной основе?

– Не могу сказать, давайте пока возьмем паузу с этим вопросом. Все будет зависеть от того, что произойдет дальше.

В понедельник встреча с руководством РФС, обсудим все нюансы, после этого появится больше ясности.

В принципе, я понимаю, что от меня потребуется, Валерий Георгиевич [Карпин] все объяснил.

Но я только в пятницу прилетел в Москву, а в субботу, получается, выхожу на работу. Нужно будет просмотреть два матча, плюс еще два в воскресенье. Позже смогу сказать больше.

– Когда собираетесь встретиться с Карпиным?

– Сбор запланирован на сентябрь. Скорее всего, там. Не знаю, имеет ли мне смысл ехать в Ростов, там есть главный тренер и Виктор Онопко. Возможно, увидимся, когда «Ростов» приедет в Москву.

– По логистике уже думали? На матчи условно в Сочи или Воронеже будете на машине добираться или на поезде?

– Пока не могу сказать. В начале недели поступило предложение от Георгиевича. На принятие решения было меньше двух дней.

– Раньше ваши обязанности выполнял Николай Писарев. С ним общались?

– Не общался. Все произошло очень быстро. В воскресенье поеду на игру «Химки»«Ахмат», возможно, там поговорим.

  • У Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
  • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за российскую сборную и забил 6 голов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Никифоров Юрий Карпин Валерий
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