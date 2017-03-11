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    Никифоров считает, что Березуцкого в сборной России могут заменить Джикия и Кутепов

    Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал решение Василия Березуцкого завершить выступления в национальной команде. По мнению Никифорова, заменить 36-летнего футболиста в обороне могут Георгий Джикия и Илья Кутепов из «Спартака».

    «Понять Березуцкого можно. Теперь игрок сконцентрируется на выступлении за ЦСКА, он же все-таки не молодой уже. Его решение я поддерживаю. Через год домашний чемпионат мира, где Василию уже будет тяжело конкурировать за место в основе, хотя он защитник довольно хорошего уровня.

    Заменить Березуцкого могут и Джикия, и Кутепов, есть и другие футболисты. Станислав Черчесов сейчас будет пробовать наигрывать этих игроков. Джикия сейчас подпускался к сборной, а Кутепов стал практически основным игроком. У Станислава Саламовича есть время, чтобы подумать над этим вопросом», — сказал Никифоров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2017 09:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 марта 2017, 17:01

      Вот оно и началось-бегство пенсионеров ))) теперь ищи свище защитников

      0
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 11 марта 2017, 12:54

      Васина и Кутепова пусть наигрывают. лучше всё равно нет

      0
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 11 марта 2017, 10:52

      Черчесов решит. Вася своё отыграл.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 11 марта 2017, 10:50

      Могут-то могут, только наигрывать их надо было раньше. Времени-то до ЧМ кот наплакал.

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      Рейтинг: +18

      Перекладина 11 марта 2017, 10:35

      незаменимых не бывает

      1
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