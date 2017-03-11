Никифоров считает, что Березуцкого в сборной России могут заменить Джикия и Кутепов

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал решение Василия Березуцкого завершить выступления в национальной команде. По мнению Никифорова, заменить 36-летнего футболиста в обороне могут Георгий Джикия и Илья Кутепов из «Спартака».

«Понять Березуцкого можно. Теперь игрок сконцентрируется на выступлении за ЦСКА, он же все-таки не молодой уже. Его решение я поддерживаю. Через год домашний чемпионат мира, где Василию уже будет тяжело конкурировать за место в основе, хотя он защитник довольно хорошего уровня.

Заменить Березуцкого могут и Джикия, и Кутепов, есть и другие футболисты. Станислав Черчесов сейчас будет пробовать наигрывать этих игроков. Джикия сейчас подпускался к сборной, а Кутепов стал практически основным игроком. У Станислава Саламовича есть время, чтобы подумать над этим вопросом», — сказал Никифоров.