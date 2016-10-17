Никифоров: «Вряд ли «Спартак» будет форсировать восстановление Промеса к матчу с ЦСКА»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифиров считает, что красно-белые не будут намеренно форсировать восстановление полузащитника Квинси Промеса к игре 12-го тура РФПЛ с ЦСКА. Хотя, по его мнению, можно было бы пойти на подобный шаг в связи с травмой нападающего Зе Луиша, полученной в субботней игре с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным футболист сборной Кабо-Верде пробудет в лазарете примерно три недели.

«Конечно же, это потеря и потеря серьезная. Он набрал форму – забивает, отдает передачи. Стоит ли из-за этого форсировать восстановление Промеса? Да, игра с ЦСКА очень важная, можно сказать, за шесть очков. Но красно-белые на такое не пойдут. Чемпионат длинный – впереди еще много туров. Выйдет ли он с «Уралом»? Не знаю – не ко мне вопросы. Надо спрашивать у докторов. Но, если он будет готов на сто процентов, почему бы и нет.

Вообще, в Екатеринбурге «Спартаку» придется непросто. Но, думаю, у них есть кем заменить Квинси – Попов способен выйти вместо него. Да, все-таки это большие потери. Промес и Зе Луиш сейчас – ключевые игроки.

Кем можно заменить Зе Луиша? Это очень сложный вопрос, но, думаю, у «Спартака» найдется кто-нибудь. Мельгарехо, например, хотя тот и не в самой лучшей форме. Молодежь? Не знаю, вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, кто сейчас находится на пике формы. Именно тот и получит шанс», – сказал Никифоров.