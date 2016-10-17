Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Никифоров: «Вряд ли «Спартак» будет форсировать восстановление Промеса к матчу с ЦСКА»

Никифоров: «Вряд ли «Спартак» будет форсировать восстановление Промеса к матчу с ЦСКА»

17 октября 2016, 20:59
7

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифиров считает, что красно-белые не будут намеренно форсировать восстановление полузащитника Квинси Промеса к игре 12-го тура РФПЛ с ЦСКА. Хотя, по его мнению, можно было бы пойти на подобный шаг в связи с травмой нападающего Зе Луиша, полученной в субботней игре с «Ростовом» (1:0). По предварительным данным футболист сборной Кабо-Верде пробудет в лазарете примерно три недели.

«Конечно же, это потеря и потеря серьезная. Он набрал форму – забивает, отдает передачи. Стоит ли из-за этого форсировать восстановление Промеса? Да, игра с ЦСКА очень важная, можно сказать, за шесть очков. Но красно-белые на такое не пойдут. Чемпионат длинный – впереди еще много туров. Выйдет ли он с «Уралом»? Не знаю – не ко мне вопросы. Надо спрашивать у докторов. Но, если он будет готов на сто процентов, почему бы и нет.

Вообще, в Екатеринбурге «Спартаку» придется непросто. Но, думаю, у них есть кем заменить Квинси – Попов способен выйти вместо него. Да, все-таки это большие потери. Промес и Зе Луиш сейчас – ключевые игроки.

Кем можно заменить Зе Луиша? Это очень сложный вопрос, но, думаю, у «Спартака» найдется кто-нибудь. Мельгарехо, например, хотя тот и не в самой лучшей форме. Молодежь? Не знаю, вопрос к тренерскому штабу. Все зависит от того, кто сейчас находится на пике формы. Именно тот и получит шанс», – сказал Никифоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Никифоров Юрий Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Obojaemiy
1476728209
дайте шанс Мельгарехо) парень в предсезонке забивал в каждом матче) выпустите его на позиции Зе Луиша и он не подведет
Ответить
Alexx22
1476728724
дорогу молодым!!!!! всем здоровья и удачи
Ответить
nikita08
1476729082
Юрок проснулся.
Ответить
Aztec58
1476730261
Блин, мнение чела, не владеющего достоверной инфой.
Ответить
momwig_
1476772731
Вообще, до коней ещё две недели. У Промеса не так страшно там всё, к Уралу может и не выйти, но до коней-то должен поправиться - без форсажа.
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
1
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
5
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
1
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
14
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+