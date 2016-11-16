Никифоров считает, что сборной России нужно за деньги приглашать сильных соперников

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал завершение сезона национальной команды. По его мнению, формирование костяка российской сборной еще не завершено.

«Сегодня сборная России формируется. Тренер просматривает большое количество футболистов, находящихся на хорошем счету в своем клубе, и отбирает тех, на которых сможет рассчитывать в дальнейшем. Ни о каком костяке пока не может быть и речи. Единственный человек, который, несомненно, будет выступать за сборную в Кубке конфедераций – это Акинфеев.

Пока результат не важен, несмотря на то что побеждать хочется всегда. По крайней мере, у таких команд, как Румыния и Катар, мы обязаны выигрывать. Непонятно только, почему сборная России выступает с такими слабыми соперниками. Ведь ребята понимают, что Катар и Румынию не сравнить с первой европейской десяткой, и психологически настраиваются иначе. Конечно, перед ЧМ-2018 все команды заняты, но все же нужно находить такие, в матче с которыми будут видны все серьезные ошибки. С национальной командой России и сейчас, и раньше все не очень-то хотят играть, так как мы – не ведущий коллектив Европы. Но значит нежелание нужно компенсировать деньгами. И больше приглашать таких соперников, как Коста–Рика. Тогда и будут видны проблемы, которые у нас действительно существуют», – сказал Никифоров.