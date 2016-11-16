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  • Никифоров считает, что сборной России нужно за деньги приглашать сильных соперников

Никифоров считает, что сборной России нужно за деньги приглашать сильных соперников

16 ноября 2016, 19:39
4

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал завершение сезона национальной команды. По его мнению, формирование костяка российской сборной еще не завершено.

«Сегодня сборная России формируется. Тренер просматривает большое количество футболистов, находящихся на хорошем счету в своем клубе, и отбирает тех, на которых сможет рассчитывать в дальнейшем. Ни о каком костяке пока не может быть и речи. Единственный человек, который, несомненно, будет выступать за сборную в Кубке конфедераций – это Акинфеев.

Пока результат не важен, несмотря на то что побеждать хочется всегда. По крайней мере, у таких команд, как Румыния и Катар, мы обязаны выигрывать. Непонятно только, почему сборная России выступает с такими слабыми соперниками. Ведь ребята понимают, что Катар и Румынию не сравнить с первой европейской десяткой, и психологически настраиваются иначе. Конечно, перед ЧМ-2018 все команды заняты, но все же нужно находить такие, в матче с которыми будут видны все серьезные ошибки. С национальной командой России и сейчас, и раньше все не очень-то хотят играть, так как мы – не ведущий коллектив Европы. Но значит нежелание нужно компенсировать деньгами. И больше приглашать таких соперников, как Коста–Рика. Тогда и будут видны проблемы, которые у нас действительно существуют», – сказал Никифоров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Акинфеев Игорь Никифоров Юрий
Комментарии (4)
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кошмарик
1479317215
Каких сильных??? Испанию? Германию?.. вот когда научатся Катар обыгрывать, тогда можно и говорить.. а так смотреть позор,да еще и за свои деньги, глупость!
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Фан666
1479319702
Вот теперь с нами играть будут только за деньги
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multiscan
1479397423
Какие сильные соперники, когда мальчиков для битья из различных папуасий победить не можем! Да ещё деньги за будущие избиения платить?
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