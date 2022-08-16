Тренер сборной России Никифоров: «Если честно, уровень РПЛ меня не впечатлил»

Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров поделился впечатлениями от просмотра матчей РПЛ.

– Вы посетили на выходных четыре матча Премьер-лиги. Какие впечатления? Как вам уровень российского футбола?

– Вы знаете, не очень впечатлил уровень, если честно. Такое впечатление, что уровень упал.

– Что именно бросилось в глаза? Скорости стали ниже? Уровень футболистов стал хуже?

– Скорости низкие, мышление игроков. Но все-таки сейчас начало чемпионата, давайте подождем. Может быть, дальше все будет по-другому, хотелось бы этого.