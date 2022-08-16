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    Тренер сборной России Никифоров: «Если честно, уровень РПЛ меня не впечатлил»

    Новый член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров поделился впечатлениями от просмотра матчей РПЛ.

    – Вы посетили на выходных четыре матча Премьер-лиги. Какие впечатления? Как вам уровень российского футбола?

    – Вы знаете, не очень впечатлил уровень, если честно. Такое впечатление, что уровень упал.

    – Что именно бросилось в глаза? Скорости стали ниже? Уровень футболистов стал хуже?

    – Скорости низкие, мышление игроков. Но все-таки сейчас начало чемпионата, давайте подождем. Может быть, дальше все будет по-другому, хотелось бы этого.

    • О назначении Никифорова было объявлено 12 августа.
    • У 51-летнего специалиста нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4332

      Enter2006 34 минуты назад

      Вот смотрю как борются европейские клубы и понимаю, что РПЛ - в заднице ((
      Увы, но это реалии жизни на данный момент...

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