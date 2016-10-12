Никифоров: «Низкая позиция сборной России в рейтинге ФИФА – повод взяться за работу и начать побеждать»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров считает, что 52-я позиция национальной команды в обновленном рейтинге ФИФА не является поводом для посыпания головы пеплом. По его мнению, нужно браться за работу и начинать побеждать, не теряя при этом оптимизма.

– Такая низкая позиция в рейтинге понятна – сборная неудачно выступила на чемпионате Европы, в товарищеских матчах нет успехов. В национальной команде произошли перемены, которые могут исправить ситуацию и вернуть Россию на прежние позиции.

– Место в шестом десятке среди мировых сборных серьезно бьет по имиджу российского футбола?

– Все следят за статистикой. Положительных эмоций это не добавляет, но голову пеплом посыпать не нужно. Необходимо смотреть в будущее с оптимизмом. Остается браться за работу и начинать побеждать. В сборной идет смена поколений, в России есть хорошие футболисты.