Никифоров: «Поставили Цымбаларю памятник в Одессе в день памяти о нем»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров рассказал, как проходил в Одессе день памяти знаменитого футболиста красно-белых Ильи Цымбаларя. Напомним, что экс-хавбек девятикратного чемпиона России скончался в декабре 2013-го года после продолжительной болезни сердца.

«Готовили этот день заранее, и главной задачей было поставить Илюшке памятник. Прошло больше двух лет с его смерти, а у него не было памятника. Мы, его друзья, решили сыграть матч среди всех тех, кто его знал, а также провести вечер памяти.

У Илюшки есть два сына: Сергей Цымбаларь и Олег Цымбаларь, их именами и назывались команды, они же были капитанами. Никакого принципа деления не было, просто 42 футболиста разделились пополам на команды. Царила очень хорошая атмосфера. Пришло много людей, футбольный клуб «Черноморец» выделил нам бесплатно стадион. На стадионе есть ресторан «Черное море», там и проходил вечер памяти Ильи Цымбаларя.

В перерыве проводилась лотерея, разыгрывались футболки и мячи с автографами всех футболистов. Было очень много подарков с наклейками Ильи Цымбаларя: мячики, кружки с его фотографиями, хлопушки в виде руки для похода на футбол. Разыграли пять футболок и пять мячей, все проходило долго, поэтому решили остальные призы, которых было очень много, отправить в детский дом. Официально сказали после матча, что все призы будут подарены детскому дому», – сказал Никифоров.