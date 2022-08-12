Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карпин прокомментировал вхождение Никифорова в тренерский штаб сборной России

Карпин прокомментировал вхождение Никифорова в тренерский штаб сборной России

12 августа 2022, 16:57
6

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о функциях своего нового помощника Юрия Никифорова.

«С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, ещe со времeн игровой карьеры. Но что более важно – у него есть опыт работы помощником главного тренера.

Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», – заявил Карпин.

  • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
  • У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
  • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

Еще по теме:
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России 2
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?» 4
Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия Никифоров Юрий Карпин Валерий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1660314650
Успешной работы.
Ответить
Plyash
1660315294
Юра,будем надеяться,что на тренерском поприще ты будешь так же хорош,как и на футбольном поле.Удачи.
Ответить
Красногвардейчик
1660315996
Самое главное....зачем сборная сейчас нужна? чтобы платить тренерам за фейк?)
Ответить
Главные новости
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
2
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
3
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
2
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
8
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
6
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Все новости
Все новости
ФотоУчастник ЧМ-2026, покинувший «Ростов», нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
28
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
4
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+