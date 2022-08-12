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    Карпин прокомментировал вхождение Никифорова в тренерский штаб сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о функциях своего нового помощника Юрия Никифорова.

    «С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, ещe со времeн игровой карьеры. Но что более важно – у него есть опыт работы помощником главного тренера.

    Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», – заявил Карпин.

    • Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
    • У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
    • Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13357

      playsh 9 минут назад

      Юра,будем надеяться,что на тренерском поприще ты будешь так же хорош,как и на футбольном поле.Удачи.

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      Рейтинг: +23160

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Успешной работы.

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