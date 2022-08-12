Карпин прокомментировал вхождение Никифорова в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о функциях своего нового помощника Юрия Никифорова.
«С Юрием Валерьевичем мы знакомы давно, ещe со времeн игровой карьеры. Но что более важно – у него есть опыт работы помощником главного тренера.
Фактически Никифоров будет отвечать за те направления, которые прежде были возложены на Николая Писарева – просмотр матчей и кандидатов в сборную России, анализ игр, связь с футболистами и клубами, где они выступают», – заявил Карпин.
- Сборная России отстранена от участия в международных турнирах.
- У 51-летнего Никифорова нет самостоятельного тренерского опыта.
- Будучи футболистом, он провел 59 матчей за национальную команду и забил 6 голов.
Источник: сайт РФС