Тренер сборной России Никифоров: «Как может упасть интерес к чемпионату мира?»

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о предстоящем ЧМ-2022.

«Как может упасть интерес к чемпионату мира? Конечно, я обязательно буду следить за матчами в Катаре.

Планирую ли я поехать в Катар? В данный момент пока нет», – сказал Никифоров.