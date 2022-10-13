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    Тренер сборной России Никифоров: «Как может упасть интерес к чемпионату мира?»

    Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказался о предстоящем ЧМ-2022.

    «Как может упасть интерес к чемпионату мира? Конечно, я обязательно буду следить за матчами в Катаре.

    Планирую ли я поехать в Катар? В данный момент пока нет», – сказал Никифоров.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп чемпионата мира можно посмотреть по ссылке.
    • Сборная России не примет участие в турнире, поскольку ее не допустили к мартовским стыкам отборочного турнира.

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    Источник: «Чемпионат»

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