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Составы всех групп чемпионата мира в Катаре

Определился состав всех групп ЧМ-2022.

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа В: Англия, США, Иран, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия.

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

  • Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.
  • ФИФА исключила сборную Россию из квалификации турнира.
  • Франция – действующий чемпион мира.

Определились все участники ЧМ-2022

Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 22:58
Комментарии4
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    Рейтинг: +10727

    alex1951 4 минуты назад

    Эх, Россия,Россия дорогая наша Русь,
    Без тебя сплошная Ж.
    Сей чемпионат сплошная грусть!(((

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    Рейтинг: +7648

    vladik12 19 минут назад

    Лайк, если ждешь.

    0
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    Рейтинг: +2414

    Челнинец 29 минут назад

    Бразильцам надо будет потеть, соперники достойные)

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    Рейтинг: +1450

    Alex Y 47 минут назад

    Нидерландам повезло 9 очков))

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