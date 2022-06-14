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Составы всех групп чемпионата мира в Катаре

14 июня 2022, 22:58
14

Определился состав всех групп ЧМ-2022.

Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.

Группа В: Англия, США, Иран, Уэльс.

Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия.

Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.

Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.

Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.

Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

  • Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.
  • ФИФА исключила сборную Россию из квалификации турнира.
  • Франция – действующий чемпион мира.

Определились все участники ЧМ-2022

Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (14)
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Alex Y
1655237059
Нидерландам повезло 9 очков))
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Челнинец
1655238177
Бразильцам надо будет потеть, соперники достойные)
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vladik12
1655238763
Лайк, если ждешь.
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alex1951
1655239649
Эх, Россия,Россия дорогая наша Русь, Без тебя сплошная Ж. Сей чемпионат сплошная грусть!(((
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Красногорск_Фан
1655270977
Португалия , Уругвай, Корея. А дальше проходят 2 команды. Будет сильная борьба. Аналогично Бразилия, Швейцария , Сербия
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Ravil
1667318148
Иран осадили англосаксами
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