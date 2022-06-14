Составы всех групп чемпионата мира в Катаре

Определился состав всех групп ЧМ-2022.
Группа А: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор.
Группа В: Англия, США, Иран, Уэльс.
Группа С: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия.
Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия.
Группа Е: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.
Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада.
Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун.
Группа Н: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.
- Чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре этого года.
- ФИФА исключила сборную Россию из квалификации турнира.
- Франция – действующий чемпион мира.
Определились все участники ЧМ-2022
Отбор ЧМ-2022. Коста-Рика обыграла Новую Зеландию и вышла на чемпионат мира
Источник: Бомбардир.ру