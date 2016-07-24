Никифоров: «Игнашевич понимает, что чемпионаты Европы и мира – это не РФПЛ»

Бывший защитник сборной России Юрий Никифоров прокомментировал слова защитника ЦСКА Сергея Игнашевича, который намекнул на возможное завершение карьеры в национальной команде.

«Если честно, я полностью его поддерживаю. Игнашевич – добротный центральный защитник, и то, что он играет в таком возрасте в ЦСКА, это лишний раз доказывает. Но он понимает, что чемпионаты Европы и мира – это не чемпионаты России или Кубок страны. Все-таки свой организм не обманешь, выступать должны более молодые. У нас во всех ведущих клубах, кроме ЦСКА, играют иностранцы. Кроме Игнашевича и братьев Березуцких, не вижу достойных игроков на эту позицию. Нужно, чтобы наши ребята брались за голову, чтобы было видно, что они действительно хотят играть за сборную», – сказал Никифоров.