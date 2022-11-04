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    Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России

    Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, чем занимается в национальной команде.

    Он вошел в тренерский штаб сборной 12 августа.

    «Когда нет тура, то нахожусь в федерации, просматриваю игры, которые не удалось посмотреть.

    Отчeты по игрокам? Конкретных отчeтов нет, но Карпин говорит, куда нужно и кого смотреть на следующий тур.

    Стараюсь больше смотреть по защитникам, Писарев – больше по футболистам других линий. Когда решается, кого приглашать в сборную, каждый высказывает своe мнение, по каким причинам должен попасть каждый конкретный игрок.

    Меня брали на замену Писарева, а он быстро вернулся? Да, так и есть. Вопрос о моeм увольнении пока не вставал, я прекрасно понимаю, что он возникнет.

    Он возникнет, потому что мой контракт лишь до декабря 2022 года, в принципе, как у всего тренерского штаба», – заявил Никифоров.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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