Никифоров рассказал о своих обязанностях в тренерском штабе сборной России

Юрий Никифоров, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал, чем занимается в национальной команде.

Он вошел в тренерский штаб сборной 12 августа.

«Когда нет тура, то нахожусь в федерации, просматриваю игры, которые не удалось посмотреть.

Отчeты по игрокам? Конкретных отчeтов нет, но Карпин говорит, куда нужно и кого смотреть на следующий тур.

Стараюсь больше смотреть по защитникам, Писарев – больше по футболистам других линий. Когда решается, кого приглашать в сборную, каждый высказывает своe мнение, по каким причинам должен попасть каждый конкретный игрок.

Меня брали на замену Писарева, а он быстро вернулся? Да, так и есть. Вопрос о моeм увольнении пока не вставал, я прекрасно понимаю, что он возникнет.

Он возникнет, потому что мой контракт лишь до декабря 2022 года, в принципе, как у всего тренерского штаба», – заявил Никифоров.

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