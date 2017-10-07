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    Никифоров и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Динамо»

    Помощниками исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова в тренерском штабе бело-голубых станут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

    Сегодня СМИ сообщили, что Хохлов сменил у руля команды Юрия Калитвинцева, возглавлявшего динамовцев с июня 2016 года.

    Под руководством украинского специалиста бело-голубые набрали 10 очков в 12-ти турах и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ.

    Напомним, нынешний сезон Хохлов начинал в качестве наставника молодежной команды «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2017 12:47
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