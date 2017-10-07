Никифоров и Плотников войдут в тренерский штаб Хохлова в «Динамо»

Помощниками исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова в тренерском штабе бело-голубых станут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

Сегодня СМИ сообщили, что Хохлов сменил у руля команды Юрия Калитвинцева, возглавлявшего динамовцев с июня 2016 года.

Под руководством украинского специалиста бело-голубые набрали 10 очков в 12-ти турах и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ.

Напомним, нынешний сезон Хохлов начинал в качестве наставника молодежной команды «Динамо».