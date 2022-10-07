- 7 октября 2022
- 19:10 «Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
- 22 июля 2022
- 22:55 Видео Фанаты «Локомотива» высмеяли Fan ID на матче МФЛ против «Динамо» 1
- 26 ноября 2020
- 17:05 Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить» 6
- 25 ноября 2020
- 22:27 Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3 1
- 19 мая 2020
- 23:16 «СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
- 13 мая 2020
- 16:15 «СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ 1
- 28 февраля 2020
- 16:03 Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов 1
- 5 декабря 2019
- 15:24 Фото Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо» 2
- 2 августа 2019
- 17:18 Молодежка «Динамо» забила 4 безответных гола «Спартаку» 3
- 25 мая 2019
- 16:15 «Спартак» выиграл серебряные медали молодежного первенства, «Динамо» заняло третье место 3
- 24 августа 2018
- 17:24 Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты 1
- 19 августа 2018
- 16:18 Молодежное первенство. «Динамо» дома разгромило «Уфу» 2
- 12 августа 2018
- 13:25 Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
- 4 августа 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
- 28 июля 2018
- 16:15 Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
- 11 мая 2018
- 13:57 Молодежное первенство. «Динамо» вырвало победу над «Спартаком» на второй компенсированной минуте 1
- 4 мая 2018
- 13:49 Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту» 1
- 29 апреля 2018
- 17:50 Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
- 21 апреля 2018
- 09:58 Молодежное первенство. Динамовцы пропустили четыре мяча в Хабаровске и проиграли 1