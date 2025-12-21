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Динамо (мол)
Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Сайт:
http://www.fcdinamo.ru/
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Названо имя нового тренера «Спартака-2»
2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
Фото
«Торпедо» подписало игрока «Динамо»
2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
2022.10.07 19:10
Карапузов – об 11:3 с молодежкой «Чертаново»: «Мы теперь рекордсмены. Пусть попробуют перебить»
2020.11.26 17:05
6
Молодежное первенство. «Динамо» победило «Чертаново» со счетом 11:3
2020.11.25 22:27
1
«СЭ»: у игрока молодежки «Динамо» подозрение на коронавирус
2020.05.19 23:16
«СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ
2020.05.13 16:15
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Фото
Молодежное первенство. Гол Симутенкова с пенальти помог «Зениту» обыграть «Динамо»
2019.12.05 15:24
2
Молодежка «Динамо» забила 4 безответных гола «Спартаку»
2019.08.02 17:18
3
«Спартак» выиграл серебряные медали молодежного первенства, «Динамо» заняло третье место
2019.05.25 16:15
3
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. «Динамо» дома разгромило «Уфу»
2018.08.19 16:18
2
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Енисею» и другие результаты
2018.07.28 16:15
Молодежное первенство. «Локомотив» забил шесть безответных голов «Зениту»
2018.05.04 13:49
1
Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
2018.04.29 17:50
Молодежное первенство. Динамовцы пропустили четыре мяча в Хабаровске и проиграли
2018.04.21 09:58
1
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Динамо»
2018.04.08 15:56
2
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Арсенал», «Спартак» вырвал победу над «Тосно»
2018.03.30 15:59
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Амкар», «Зенит» уступил «Динамо»
2018.03.17 14:12
Молодежное первенство. «Динамо» уступило «Краснодару», «Локомотив» разгромил «Урал»
2018.03.10 12:58
1
Молодежное первенство. «Динамо» на выезде обыграло «Уфу»
2018.03.04 10:53
Молодежное первенство. «Динамо» обыграло «Анжи»
2017.12.08 18:54
Молодежное первенство. Погребняк помог «Динамо» разгромить «Ростов»
2017.12.01 16:49
10
Молодежное первенство. Гол Салугина помог «Амкару» победить «Динамо»
2017.11.23 14:07
Гол Погребняка за молодежку «Динамо» стал для него первым за 25 месяцев
2017.11.17 15:20
23
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2
3
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