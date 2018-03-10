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    Молодежное первенство. «Динамо» уступило «Краснодару», «Локомотив» разгромил «Урал»

    «Динамо» на своем поле проиграло «Краснодару» в матче 22 тура молодежного первенства.

    В другой встрече «Локомотив» на выезде разгромил «Урал».

    Россия. Молодежное первенство. 22-й тур

    Динамо (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кутовой, 32; 0:2 – Григорян, 76; 1:2 – Агеев, 90+1.

    Урал (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Глушков, 22; 0:2 – Саргсян, 26; 0:3 – Саргсян, 56; 1:3 – Татаринов, 63; 1:4 – Поникаров, 69.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 10 марта 2018, 13:25

      Урал (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (0:2)
      В понедельник хорошо бы повторить.

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