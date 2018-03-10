Молодежное первенство. «Динамо» уступило «Краснодару», «Локомотив» разгромил «Урал»

Урал (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (0:2)
В понедельник хорошо бы повторить.
«Динамо» на своем поле проиграло «Краснодару» в матче 22 тура молодежного первенства.
В другой встрече «Локомотив» на выезде разгромил «Урал».
Россия. Молодежное первенство. 22-й тур
Динамо (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Кутовой, 32; 0:2 – Григорян, 76; 1:2 – Агеев, 90+1.
Урал (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Глушков, 22; 0:2 – Саргсян, 26; 0:3 – Саргсян, 56; 1:3 – Татаринов, 63; 1:4 – Поникаров, 69.
Календарь молодежного первенства