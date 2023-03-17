Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Россия. МФЛ
Команды
Урал (мол)
Урал (мол)
Екатеринбург
Россия. МФЛ
Стадион:
Бажовия
Сайт:
http://www.fc-ural.ru/
Тренер:
Михаил Галимов
Статистика
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Видео
Игрок «Краснодара» сегодня забил с центра поля – точь-в-точь как вчера «Спортинг» «Арсеналу»
2023.03.17 23:06
1
Молодежное первенство. «Динамо» разгромило «Спартак», ЦСКА забил «Уралу» пять голов
2020.02.28 16:03
1
Молодежное первенство. «Спартак» победил «Динамо» и другие результаты
2018.08.24 17:24
1
Молодежное первенство. Победа над «Уралом» – первая в сезоне для «Зенита»
2018.08.19 14:13
Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
2018.08.12 13:25
Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
2018.08.04 13:59
«СЭ»: «Анжи» не смог оплатить дорогу молодежному составу на матч с «Уралом»
2018.07.25 18:15
11
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. «Ахмат» поделил очки с «Уралом»
2018.04.30 12:51
Молодежное первенство. «Урал» уступил «Анжи»
2018.04.21 14:58
1
Молодежное первенство. «Спартак» забил шесть мячей «Уралу»
2018.04.14 12:55
5
Арбитр из Улан-Удэ назначен на матч «Зенита» и «Краснодара», Турбин рассудит «Локомотив» и «Ростов»
2018.04.03 18:40
4
Молодежное первенство. «Рубин» обыграл «Урал» благодаря хет-трику Лобанова
2018.03.31 13:56
1
Молодежное первенство. «Урал» в большинстве переиграл «СКА-Хабаровск»
2018.03.17 06:06
2
Молодежное первенство. «Динамо» уступило «Краснодару», «Локомотив» разгромил «Урал»
2018.03.10 12:58
1
Молодежное первенство. ЦСКА дома победил «Урал»
2018.03.02 16:53
2
Молодежное первенство. «Урал» проиграл «Арсеналу», «Рубин» разгромил «СКА-Хабаровск»
2017.12.08 15:51
Молодежное первенство. «Зенит» разгромил идущий последним «Урал»
2017.12.01 15:50
1
Молодежное первенство. «Локомотив» и «Краснодар» обыграли соперников со счетом 6:0 и 5:0
2017.11.26 09:58
7
Молодежное первенство. «Уфа» разгромила «Урал» и вышла на четвертое место
2017.11.18 17:50
Молодежное первенство. «Динамо» на выезде обыграло «Урал»
2017.11.02 13:47
1
Молодежные команды «Амкара» и «Урала» играли в условиях снегопада и густого тумана
2017.10.28 17:58
5
Молодежное первенство. «Зенит» забил пять голов в ворота «Локомотива», «Амкар» в меньшинстве разгромил «Урал»
2017.10.28 15:54
1
Молодежное первенство. «Урал» на своем поле обыграл «Ахмат»
2017.10.22 09:59
Молодежное первенство. «Урал» дома проиграл «Анжи»
2017.10.14 10:58
1
Молодежное первенство. «Спартак» дома обыграл «Урал»
2017.09.29 15:13
1
Молодежное первенство. «Урал» переиграл «Тосно» благодаря голу Муромского
2017.09.23 15:31
Молодежное первенство. «Рубин» справился с «Уралом»
2017.09.16 16:56
1
Молодежное первенство. «СКА-Хабаровск» в гостях переиграл «Урал»
2017.09.10 12:49
1
2
3
Главные новости
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
10
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
16
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+