Молодежное первенство. «Зенит» забил пять голов в ворота «Локомотива», «Амкар» в меньшинстве разгромил «Урал»

В матче 15-го тура молодежного первенства чемпионата России «Зенит» разгромил «Локомотив» – 5:1. Дубль сделал Руслан Казаков.

В другой встрече «Амкар» крупно обыграл «Урал», отправив в ворота соперника пять голов.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

Амкар (мол.) – Урал (мол.) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Гооге, 13; 2:0 – Милович, 27; 3:0 – Милович, 44; 4:0 – Милович, 53; 4:1 – Галимов, 57 (в свои ворота); 5:1 – Чухланцев, 80.

Зенит (мол.) – Локомотив (мол.) – 5:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Макеев, 14; 1:1 – Климов, 23 (в свои ворота); 2:1 – Казаков, 45; 3:1 – Денисов, 54; 4:1 – Казаков, 73; 5:1 – Тарасов, 81.

Удаление: нет – Магкеев, 43.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства