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Команды
Амкар (мол)
Амкар (мол)
Пермь
Стадион:
Звезда
Сайт:
http://fc-amkar.org/
Тренер:
Робертас Пошкус
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Амкар»
2018.03.30 15:13
Молодежки «Амкара» и «Локомотива» сыграют в Перми на «Звезде», хотя основы проведут матч в Черкизово
2018.03.24 10:05
22
Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Амкар», «Зенит» уступил «Динамо»
2018.03.17 14:12
Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
2018.03.09 12:55
Молодежное первенство. «Зенит» и «Амкар» сыграли вничью
2018.03.02 15:52
Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Амкар»
2017.12.10 11:12
1
Молодежное первенство. «Амкар» в гостях переиграл «Уфу»
2017.12.03 10:54
1
Молодежное первенство. Гол Салугина помог «Амкару» победить «Динамо»
2017.11.23 14:07
Молодежное первенство. «Ростов» переиграл «Амкар»
2017.11.19 14:02
Молодежные команды «Амкара» и «Урала» играли в условиях снегопада и густого тумана
2017.10.28 17:58
5
Молодежное первенство. «Зенит» забил пять голов в ворота «Локомотива», «Амкар» в меньшинстве разгромил «Урал»
2017.10.28 15:54
1
Молодежное первенство. «Спартак» вырвал ничью у «Амкара»
2017.10.20 16:06
Молодежное первенство. «Амкар» разгромил «Тосно», команды забили за первый тайм шесть голов
2017.10.15 13:53
Молодежное первенство. «Рубин» переиграл «Амкар»
2017.09.30 13:05
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Амкаром», гости заработали два удаления
2017.09.17 18:53
1
Молодежное первенство. «Амкар» одержал первую победу в сезоне, обыграв ЦСКА
2017.09.08 12:26
Молодежное первенство. «Арсенал» и «Амкар» сыграли вничью, забив четыре гола
2017.08.25 14:58
1
Молодежное первенство. «Зенит» добился победы над «Амкаром»
2017.08.19 13:55
Молодежное первенство. «Краснодар» на своем поле обыграл «Амкар»
2017.08.13 11:56
1
Молодежное первенство. «Амкар» и «Уфа» голов не забили, «Урал» поделил очки с «Зенитом»
2017.08.08 13:58
Молодежное первенство. «Анжи» и «Ростов» забили четыре гола, «Динамо» разгромило «Амкар»
2017.08.04 17:52
Молодежное первенство. «Амкар» и «Ростов» готов не забили
2017.07.29 15:09
2
Молодежное первенство. «Ахмат» в добавленное время вырвал победу над «Амкаром»
2017.07.15 16:29
Пошкус назначен на пост главного тренера молодежки «Амкара»
2017.06.27 23:43
3
Молодежное первенство. «Амкар» уступил «Рубину», «Уфа» победила «Урал»
2017.05.20 14:26
1
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