- 12 мая 2018
- 21:05 Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
- 5 мая 2018
- 16:15 Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
- 28 апреля 2018
- 20:58 Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
- 21 апреля 2018
- 12:54 Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
- 13 апреля 2018
- 15:58 Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
- 30 марта 2018
- 15:13 Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Амкар»
- 24 марта 2018
- 10:05 Молодежки «Амкара» и «Локомотива» сыграют в Перми на «Звезде», хотя основы проведут матч в Черкизово 22
- 17 марта 2018
- 14:12 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Амкар», «Зенит» уступил «Динамо»
- 11 марта 2018
- 12:52 Молодежное первенство. ЦСКА разгромил «Ахмат» 2
- 9 марта 2018
- 12:55 Молодежное первенство. «Тосно» одержал волевую победу над «Рубином»; «Амкар» обыграл «Арсенал»
- 2 марта 2018
- 15:52 Молодежное первенство. «Зенит» и «Амкар» сыграли вничью
- 10 декабря 2017
- 11:12 Молодежное первенство. «Краснодар» обыграл «Амкар» 1
- 3 декабря 2017
- 10:54 Молодежное первенство. «Амкар» в гостях переиграл «Уфу» 1
- 23 ноября 2017
- 14:07 Молодежное первенство. Гол Салугина помог «Амкару» победить «Динамо»
- 19 ноября 2017
- 14:02 Молодежное первенство. «Ростов» переиграл «Амкар»
- 28 октября 2017
- 17:58 Молодежные команды «Амкара» и «Урала» играли в условиях снегопада и густого тумана 5
- 15:54 Молодежное первенство. «Зенит» забил пять голов в ворота «Локомотива», «Амкар» в меньшинстве разгромил «Урал» 1
- 20 октября 2017
- 16:06 Молодежное первенство. «Спартак» вырвал ничью у «Амкара»