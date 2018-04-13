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    Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»

    «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» во встрече 26 тура молодежного первенства. Железнодорожники сумели обыграть бело-голубых,забив два мяча в самой концовке матча.

    В другом поединке «Амкар» переиграл «Рубин» благодаря голу Фаррахова на 49-й минуте.

    Россия. Молодежное первенство. 26 тур

    Динамо (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Липовой, 16; 1:1 – Миронов, 86 (с пенальти); 1:1 – Сулейманов, 90+1.

    Амкар (мол.) – Рубин (мол.) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Фаррахов, 49.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.04.2018 15:58
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