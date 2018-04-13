Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»

«Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо» во встрече 26 тура молодежного первенства. Железнодорожники сумели обыграть бело-голубых,забив два мяча в самой концовке матча.

В другом поединке «Амкар» переиграл «Рубин» благодаря голу Фаррахова на 49-й минуте.

Россия. Молодежное первенство. 26 тур

Динамо (мол.) – Локомотив (мол.) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Липовой, 16; 1:1 – Миронов, 86 (с пенальти); 1:1 – Сулейманов, 90+1.

Амкар (мол.) – Рубин (мол.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Фаррахов, 49.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства