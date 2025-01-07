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    • Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках

    Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках

    Бывший футболист молодежной команды «Пари НН» 19-летний Никита Милюков, отстраненный РФС пожизненно, рассказал, как оказался в схеме с договорными матчами.

    – В декабре тебя и четырех футболистов молодежки «Пари НН» дисквалифицировали за участие в договорных матчах. Ты, как организатор, получил самое жесткое наказание – пожизненный бан. Можешь рассказать, как все начиналось?

    – Все началось в 2023-м году, когда я еще был футболистом молодежной команды «Пари НН». Я точно знаю, что матч 6 тура того сезона против «Чертаново» был «сделанным».

    – Что там было?

    – За день до игры Кирилл Корбан – главный организатор всей этой истории – приехал в Нижний, заселился в гостиницу и организовал встречу с четырьмя игроками нашей команды, в ресторане «Самурай».

    Там был и парень по имени Саша – посредник между Кириллом и футболистами. Они разъяснили ребятам, что нужно сделать и после встречи, уже за рестораном, раздали всем по 60 тысяч в качестве аванса. Потом пацаны получили еще по 120 тысяч, потому что матч с «Чертаново» был «успешным».

    – А как ты попал в эту историю?

    – После «Чертаново» у нас был «Зенит», на выезде. На неделе перед матчем ко мне подошел одноклубник, который встречался с Корбаном, и предложил подзаработать деньжат. Я согласился.

    – Зачем?

    – У меня были финансовые трудности. Я живу один, в Дзержинске – почти 50 километров от Нижнего Новгорода. На то, чтобы добираться до тренировок, каждый месяц тратил по 10 тысяч. При этом зарплата в молодежке у меня была 13,5 тысяч.

    Почти все клубные деньги уходили на первую команду, а молодых пацанов сильно обделяли. Это меня и вынудило пойти на такой шаг. А потом просто затянуло. Сам представь – за два часа игры ты получаешь почти годовую зарплату.

    – С Корбаном ты встречался лично?

    – Конечно. Впервые как раз перед матчем с «Зенитом». Там были еще люди, которые участвовали в этой схеме – давали деньги Кириллу, чтобы он ставил за них на азиатском букмекерском рынке. Они, конечно, грамотно меня обработали.

    – Как?

    – Говорили: «Да мы бывшие футболисты, сами через все это проходили. Ничего страшного в этом нет». Короче, обставили все так, что я даже не понял, что буду делать что-то противоправное. Тонкая психология. Перед первым «сделанным» матчем меня потряхивало, я переживал, а потом втянулся. Всего в том сезоне мы «сделали» порядка шести матчей.

    • После ухода из нижегородской команды Милюков выступал за «Волну» из Ковернино.
    • Он сыграл 41 матч за молодежную команду «Пари НН».
    • РФС признал договорными только матчи молодежки «Пари НН» со сверстниками из «Ахмата» и ЦСКА, которые состоялись в марте 2024 года.
    • Кирилл Корбан выступал за «Торпедо-РГ» и «Волгоград» во Второй лиге в 2008-2009 годах.

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    Источник: Sport24

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    07.01.2025 15:30
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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1736257251
    Вот Вам и Зенит. Держите…
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    FRZZ
    1736261944
    Береги честь смолоду.
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