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    • Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»

    Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»

    Экс-полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков, пожизненно отстраненный от футбола за организацию договорных матчей, заявил, что РФС наказал его показательно, при этом игнорируя другие подозрительные игры.

    «Вот они зацепились за эту тему, раскрутили ее, показательно меня наказали. Но мне неясно, почему на этом они успокоились.

    Я знаю, что у них точно есть доказательства, что до «Пари НН» еще несколько команд занимались такими делами. «Чертаново» есть в этом списке.

    Но в РФС остановились и не дают ход делу. Почему – не знаю», – сказал Милюков.

    • Никиту пожизненно дисквалифицировали за договорняки в марте 2024 года.
    • В деле фигурировали молодежные команды «Пари НН», «Ахмата» и ЦСКА.
    • Помимо Милюкова, были наказаны еще три футболиста.

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    Источник: Sport24

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    07.01.2025 00:24
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    Комментарии (9)
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    кайрос
    1736199496
    Запомните джентльмены, эту страну погубит коррупция ( Черный Джек ( Михаил Боярский ) из к/ф " Человек с бульвара Капуцинов" )
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1736219361
    Про Спартак тем более тишина будет
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    ...уефан
    1736231098
    ...С Рождеством Христовым, Народ Православный!...
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    Интерес
    1736234876
    Абыдна-да,сдам всех!
    Ответить
    vvv123
    1736236408
    КС не заплатил судьям более 30 лямов, и что? А ничего!
    Ответить
    Тинез Розоп
    1736239064
    А кто ходу не даёт? Только тот у кого власть. А у кого власть? Газпром. Вот и думайте…
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    odessakmv
    1736246356
    а по весне сколько их еще будет. Щас один кавказский клуб на первую букву алфавита начинающийся будут всеми возможными силами в РПЛе сохранять
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