Отстраненный за договорные матчи Милюков: «У РФС есть и другие дела, но они не дают им хода»

Экс-полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков, пожизненно отстраненный от футбола за организацию договорных матчей, заявил, что РФС наказал его показательно, при этом игнорируя другие подозрительные игры.

«Вот они зацепились за эту тему, раскрутили ее, показательно меня наказали. Но мне неясно, почему на этом они успокоились.

Я знаю, что у них точно есть доказательства, что до «Пари НН» еще несколько команд занимались такими делами. «Чертаново» есть в этом списке.

Но в РФС остановились и не дают ход делу. Почему – не знаю», – сказал Милюков.