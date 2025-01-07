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    • Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления

    Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления

    Бывший полузащитник молодежной команды «Пари НН» Никита Милюков, пожизненно отстраненный РФС от футбола за организацию договорных матчей, рассказал, за что игроки получали деньги.

    «В основном, они ставили на тотал голов в матче, либо на тотал голов в концовках. За красную или привезенный пенальти нам полагался денежный бонус. К этой истории обычно привлекали железно основных игроков команды, как правило – защитников, опорника и вратаря. Это базовая история.

    Но самое главное было, чтобы все ключевые события матча – карточки, голы, офсайды и так далее – случались после пятой минуты матча. Азиатские букмекеры открывали линии только к этому времени», – рассказал Милюков.

    • Футболист был пожизненно дисквалифицирован РФС за договорные матчи «Пари НН» с молодежными командами «Ахмата» и ЦСКА, которые состоялись в марте 2024 года.
    • По словам Милюкова, договорных игр было больше, чем две.

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    Источник: Sport24

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    07.01.2025 14:18
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