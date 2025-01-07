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    • Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей

    Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей

    Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков рассказал о том, что чувствовал, когда сдавал матчи.

    – Что чувствует футболист, который сдает матч?

    – После первой игры я чувствовал себя дерьмом, не узнавал сам себя. Было стыдно, что пока все ребята думали, как победить, я придумывал у себя в голове, как исполнить то, о чем меня попросили. Ужасно стыдно перед командой. Когда все выяснилось, я перед всеми извинился. Я думал, что полученные деньги сделают меня счастливым, но это оказалось совсем не так.

    – Думал о том, как бы сложилась твоя жизнь, если бы не эта история?

    – Я бы точно стал футболистом. В «Пари НН» меня часто привлекали к основе, сначала при Галактионове, потом – при Юране. В клубе видели, что я что-то могу. Но в итоге я сам же убил свою мечту. Мой совет всем молодым футболистам из провинции, которые, как и я, нуждаются в деньгах – если к вам обращаются такие люди, как Корбан – бегите от них подальше.

    – Почему ты сам этого не сделал?

    – Молодой, глупый, просто повелся. Больше всего жалею, что не посоветовался с самыми близкими людьми в жизни – родителями. Они бы точно дали правильный совет и огородили бы от этой грязи.

    – Если бы знал, что все так кончится, повелся на деньги еще раз?

    – Конечно, нет.

    – А если бы знал, что не поймают?

    – Возможно. Я бы точно подумал.

    • После ухода из нижегородской команды Милюков выступал за «Волну» из Ковернино.
    • РФС пожизненно дисквалифицировал футболиста.
    • Милюков провел 41 матч за молодежную команду «Пари НН».

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    Источник: Sport24

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    07.01.2025 12:58
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1736247988
    Вот такой Никитос , чувствовал себя он ****** , но 30 сребренников из тарасовки взял . В "депо" такие же "никитки" поди есть .
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    Тинез Розоп
    1736248203
    Последний вопрос расставил всё на места. Толку от извинений?…
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