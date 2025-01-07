Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей

Бывший полузащтник молодежки «Пари НН» 19-летний Никита Милюков рассказал о том, что чувствовал, когда сдавал матчи.

– Что чувствует футболист, который сдает матч?

– После первой игры я чувствовал себя дерьмом, не узнавал сам себя. Было стыдно, что пока все ребята думали, как победить, я придумывал у себя в голове, как исполнить то, о чем меня попросили. Ужасно стыдно перед командой. Когда все выяснилось, я перед всеми извинился. Я думал, что полученные деньги сделают меня счастливым, но это оказалось совсем не так.

– Думал о том, как бы сложилась твоя жизнь, если бы не эта история?

– Я бы точно стал футболистом. В «Пари НН» меня часто привлекали к основе, сначала при Галактионове, потом – при Юране. В клубе видели, что я что-то могу. Но в итоге я сам же убил свою мечту. Мой совет всем молодым футболистам из провинции, которые, как и я, нуждаются в деньгах – если к вам обращаются такие люди, как Корбан – бегите от них подальше.

– Почему ты сам этого не сделал?

– Молодой, глупый, просто повелся. Больше всего жалею, что не посоветовался с самыми близкими людьми в жизни – родителями. Они бы точно дали правильный совет и огородили бы от этой грязи.

– Если бы знал, что все так кончится, повелся на деньги еще раз?

– Конечно, нет.

– А если бы знал, что не поймают?

– Возможно. Я бы точно подумал.