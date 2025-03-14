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Болельщики «Спартака» подрались между собой

Сегодня, 12:00
16

Появилась информация о драке болельщиков «Спартака» на прошлой неделе.

«Фанаты «Спартака» подрались между собой после победы молодeжки в матче с «Рубином». Одного из них пришлось госпитализировать с разрывом печени.

Драка произошла вечером 7 марта. Двое 16-летних подростков возвращались домой после матча красно-белых, когда к ним подошeл пьяный 40-летний Андрей с повязанным на руке шарфом «Спартака». Мужчина сразу зашeл с козырей и спросил у парней, правильно ли он понимает, что те тоже болеют за красно-белых. Парни ответили утвердительно.

Дальше болельщик стал делиться со школьниками опытом в околофутбольных делах. В этот момент один из парней достал из кармана молоточек, который он умыкнул из общественного транспорта. Мужчина с шарфом на руке попросил посмотреть молоточек и после того как получил его в руки просто выкинул в сторону. На вопросительный взгляд владельца молотка мужчина заявил, что гонять с молоточком настоящим футбольным хулиганам нельзя.

«Ты что, ***? Зачем ты его носишь, как баба?».

Впрочем, этот поступок оказался ошибочным. После недолгой ссоры один из парней набросился на мужчину и избил его. Мужчина сопротивления оказать не смог и в итоге получил разрыв печени и закрытую травму живота, а также множественные ушибы. Сейчас он в больнице», – написал источник.

  • Сегодня молодежка «Спартака» сыграет с «Локомотивом» на «Сапсан Арене».
  • Основа 16 марта примет в 21-м туре РПЛ «Зенит».
  • «Спартак» отстает в РПЛ от 1-го места на 3 очка.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия. МФЛ Спартак Спартак М (мол)
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Комментарии (16)
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ziborock
1741943584
А я сейчас точно не на страницу "Спид-инфо"?!
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Борис34684
1741944096
Бей своих, что бы чужие боялись.
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АК 68
1741945520
Обычная бытовуха, каких в стране каждый день тысячами происходит, не зависимо от клубной принадлежности.
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rash1959
1741945703
Быдлана научили не хамить. Выпил - веди себя культурно.
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Номэд
1741946261
По заголовку как-будто группировки передрались. А там пьяное недоразумение в одном лице. А так статья для бом.жей погыгыкать.
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alexpiter1953
1741946493
Вот и правильно. Спартачам не хватало свежей крови. Теперь остаётся подраться футболистам...и в финале победители подгрупп фаны/игроки,схлестнуться и выяснят, кто же в Спартаке самый умный...
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Тинез Розоп
1741946889
У меня на работе несколько раз в год болелы Зенита по пьяне бьют морды друг другу. И что теперь?…
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Ollegator
1741946901
В 15 миллионном городе подрались трое, а то и двое.. Заголовок "Болельщики «Спартака» подрались между собой" Когда совсем не знаешь что написать...
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DMитрий
1741947085
Слабый тренеришка попался. Не ту тактику выбрал. Преемственность от старшего поколения передать не получилось. А вот пи...лей получилось получить на все 100!
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FFR
1741947381
Никакого уважения к старшим...
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