Болельщики «Спартака» подрались между собой

Появилась информация о драке болельщиков «Спартака» на прошлой неделе.

«Фанаты «Спартака» подрались между собой после победы молодeжки в матче с «Рубином». Одного из них пришлось госпитализировать с разрывом печени.

Драка произошла вечером 7 марта. Двое 16-летних подростков возвращались домой после матча красно-белых, когда к ним подошeл пьяный 40-летний Андрей с повязанным на руке шарфом «Спартака». Мужчина сразу зашeл с козырей и спросил у парней, правильно ли он понимает, что те тоже болеют за красно-белых. Парни ответили утвердительно.

Дальше болельщик стал делиться со школьниками опытом в околофутбольных делах. В этот момент один из парней достал из кармана молоточек, который он умыкнул из общественного транспорта. Мужчина с шарфом на руке попросил посмотреть молоточек и после того как получил его в руки просто выкинул в сторону. На вопросительный взгляд владельца молотка мужчина заявил, что гонять с молоточком настоящим футбольным хулиганам нельзя.

«Ты что, ***? Зачем ты его носишь, как баба?».

Впрочем, этот поступок оказался ошибочным. После недолгой ссоры один из парней набросился на мужчину и избил его. Мужчина сопротивления оказать не смог и в итоге получил разрыв печени и закрытую травму живота, а также множественные ушибы. Сейчас он в больнице», – написал источник.