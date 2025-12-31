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Главная
Россия. МФЛ
Команды
Спартак М (мол)
Спартак М (мол)
Москва
Россия. МФЛ
Стадион:
академии "Спартак"
Сайт:
http://www.spartak.com/
Тренер:
Алексей Мелешин
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
Фото
Вратарь «Спартака» перешел в «Ротор»
5 марта
Два игрока из молодежки «Спартака» поедут на сборы с основой
1 января
4
Фото
4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
У второй и молодежной команд «Спартака» сменится куратор
2025.05.16 13:39
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
В «Зените» прокомментировали переход Сорокина в «Спартак»
2025.01.15 14:32
13
«Спартак» купил форварда «Зенита»
2025.01.15 10:46
31
ЦСКА досрочно выиграл МФЛ, победив «Спартак» в чемпионском матче
2024.11.01 19:51
1
Фото
Футболисты «Спартака» и «Зенита» подрались в матче МФЛ
2024.09.27 23:36
11
«Фратрия» назвала Fan ID убийцей футбола и позвала фанатов на матч молодежных команд
2024.09.17 11:08
4
Фото
Полузащитник «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
2024.07.26 14:14
7
3 игрока молодежки ЦСКА дисквалифицированы за скандирование нецензурных слов про «Спартак»
2023.11.02 15:59
3
«Спартак» прокомментировал поведение Пилипенко. Игрок скандировал оскорбительную кричалку после победы над ЦСКА в МФЛ
2022.11.04 22:09
12
МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик
2022.09.02 23:17
3
«СКА-Хабаровск» подписал 20-летнего Муминова из молодежки «Спартака»
2022.06.23 08:59
Видео
«В этом поколении есть талант». Ловрен поздравил молодежку «Зенита» с победой над «Спартаком»
2021.04.28 19:46
8
Арбитра Головко избил бывший вице-президент «Ахмата»
2020.10.29 20:48
33
«Ахмат» оштрафован на 180 тысяч рублей за избитого рефери
2020.10.29 18:08
22
Министр спорта России – об избиении судьи в Грозном: «Это безобразие. Такие вещи недопустимы»
2020.10.24 12:47
Избитый в Грозном судья: «Нападавший не имел отношения к «Ахмату», знаю точно»
2020.10.24 11:21
21
«Спартак» – об избиении судьи в Грозном: «Подобным случаям нет места ни в футболе, ни в жизни»
2020.10.24 08:54
4
Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»
2020.10.24 00:53
11
1
2
3
4
5
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