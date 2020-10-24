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  • Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

24 октября 2020, 00:53
11

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов назвал главные причины агрессии в отношении российских судей.

«Агрессия в отношении судей связана с ценой вопроса. Футбол – это ведь бизнес. При игре равных команд даже маленькая судейская оплошность, чисто человеческая, влияет на результат.

Если раньше лидеры могли позволить себе сказать: «Ошибся – да и хрен с ним. Ещe сейчас забьeм», то сейчас другая ситуация.

Уровень игры выравнивается. Исключение составляют несколько клубов. Уровень судейской коллегии уступает уровню играющих команд. А тренеры зависят от результата, поэтому бурно и реагируют.

При этом арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают, потому что они не выполняют задание партии. В народе давно говорят, что Вилков проплаченный. С него ведь началась «Судья продажная» Кадырова. Значит, он имел основания так сказать. Ему же докладывают», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (11)
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Каратель помойников
1603498596
кстати а где судья,судивший Спартак-бзденит? Кукуян вроде,отстранили за честное судейство,а казаря вернули,да и есёк вроде при деле...как тут не заговоришь о продажности
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Plyash
1603518954
Хусаинов знает,что говорит.Таких судей,как он сам,давно уже не видать.
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Юрэс
1603519594
Просто на СТАВКАХ ПРО...... ЛИ Говорите как есть
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Январь 59
1603519643
Судейство - дело тонкое. Возьмём два примера . Верховая подача на Дзюбу в пределах штрафной площади Ф.К.Краснодар. Вместе с Дзюбой за мяч в воздухе борется А.Мартынович. икроки в воздухе столкнулись и оба упали. Что покажет судья? Наверняка пенальти. Вот второй пример. Угловой подает ФК Краснодар, в штрафной за мяч берётся Мартынович и Дзюба . в воздухе столкнулись и оба упали , но Мартынович забил гол. Какое будет решение судьи. Наверняка будет нарушение правил со стороны Мартыновича.
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vladimir-7
1603519948
Избиение судей, это локальное лечение болезни и это должно насторожить РФС и пора принимать кардинальные меры в футбольной деятельности и на деле ликвидировать понятие футбол — это бизнес, иначе последствия могут быть очень плачевны, когда на поле выскочит не один болельщик, а с трибун хлынет поток, то ни стюарды и ни полиция не помогут, всё будет сметено. Пора заканчивать прикидываться дурачками всему РФС с его комитетами и комиссиями.
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Иван Петров 1986
1603531395
Футбол отражает положение дел в стране. Тут правит бизнес, а он почти на 100% криминальный.
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BRO_football
1603533436
Если судей избивать, то это никак не поможет решить проблему. Вылечатся и начнут опять судить. Тут надо публично штрафовать, лишать работы, заводить уголовное дело в конце концов! Вот тогда судьи начнут исправляться и судить нормально. А сейчас что? Ошибается судья в каждом втором матче, как Вилков, а Департамент судейства вместо того чтобы наказать его, жалеть начинают и защищать всеми способами. Земляк Вилкова - Низовцев. Помните такого? В своё время в РПЛ косячил не меньше Вилкова. В итоге его по-тихому вывели судить ФНЛ, где он умудрился накосячить так сильно, что его отстранили от судейства. Сейчас работает в основном резервным судьёй. И непонятно: то ли он реально плохо судит, то ли он из-за взяток так себя ведёт.
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Ганнибал Лектор
1603537381
Футбол - это шоу-бизнес. Наш, российский, конечно же.
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Alimpasha
1603824858
Ничейный матч между футбольными клубами «Ростов» и столичным «Локомотивом» перерос в уличный бой. Болельщики «Ростова», пользуясь домашним преимуществом, накрыли местный бар «Пинта», в котором отдыхали после поединка москвичи. Численное преимущество удалось, судя по всему, реализовать. По итогам боя сотрудники полиции никого не задержали, а в больницы попали двое человек – с сотрясением мозга и другими травмами. По крайне мере, получилось зрелищнее матча.
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