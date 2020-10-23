Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов назвал главные причины агрессии в отношении российских судей.

    «Агрессия в отношении судей связана с ценой вопроса. Футбол – это ведь бизнес. При игре равных команд даже маленькая судейская оплошность, чисто человеческая, влияет на результат.

    Если раньше лидеры могли позволить себе сказать: «Ошибся – да и хрен с ним. Ещe сейчас забьeм», то сейчас другая ситуация.

    Уровень игры выравнивается. Исключение составляют несколько клубов. Уровень судейской коллегии уступает уровню играющих команд. А тренеры зависят от результата, поэтому бурно и реагируют.

    При этом арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают, потому что они не выполняют задание партии. В народе давно говорят, что Вилков проплаченный. С него ведь началась «Судья продажная» Кадырова. Значит, он имел основания так сказать. Ему же докладывают», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

    Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

    Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «ВсеПроСпорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80033
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru