Хусаинов: «Арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают. Футбол – это бизнес»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов назвал главные причины агрессии в отношении российских судей.

«Агрессия в отношении судей связана с ценой вопроса. Футбол – это ведь бизнес. При игре равных команд даже маленькая судейская оплошность, чисто человеческая, влияет на результат.

Если раньше лидеры могли позволить себе сказать: «Ошибся – да и хрен с ним. Ещe сейчас забьeм», то сейчас другая ситуация.

Уровень игры выравнивается. Исключение составляют несколько клубов. Уровень судейской коллегии уступает уровню играющих команд. А тренеры зависят от результата, поэтому бурно и реагируют.

При этом арбитров, которые судят непредвзято, отодвигают, потому что они не выполняют задание партии. В народе давно говорят, что Вилков проплаченный. С него ведь началась «Судья продажная» Кадырова. Значит, он имел основания так сказать. Ему же докладывают», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат