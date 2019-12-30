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    Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал избиение судьи Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

    «Это горячие чеченские парни. Кавказцы вообще чувствительны к соблюдению правил игры. Но надо разбираться, всe ли было так. Могла вестись определeнная работа между принимающей командой и арбитрами. Возможно, были какие-то обещания, основанные на финансовой составляющей. Вдруг что-то пошло не так? Тогда причины надо искать в этом.

    Хотелось бы, чтобы футбольные власти довели разбирательство до конца. Дело Слуцкого, сказавшего, что судей нужно бить, спустили на тормозах. Вот случай с Широковым получил продолжение. Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

    • По информации Baza, в избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова Сайд-Хусейн Алханов.
    • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.

    Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    23.10.2020 23:33
    Комментарии5
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      Рейтинг: +631

      Сергей Каспийский 5 минут назад

      вообще этих дикушей нужно снимать с чемпионата, пусть играют в чемпионате Турции и избивают турецких судей. играть не умеют только понты дешевые.

      0
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      Рейтинг: +647

      MEHROJ ЗЕНИТ 30 минут назад

      Разберутся конечно и рфс извинится перед кадыровым

      0
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      Рейтинг: +18657

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Чего ты несёшь, какая финансовая составляющая? Это же молодёжные команды, у них другие задачи!.. И что такое "чувствительность к соблюдению правил"? Хусаинов, ты пьяный что ли?

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      Рейтинг: +8823

      paracetamol 43 минуты назад

      Причем тут РФС? Это уголовка и им должен заниматься СК.

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      Рейтинг: +734

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Какие яйца,пилотка у них

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