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  • Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

23 октября 2020, 23:33
15

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал избиение судьи Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«Это горячие чеченские парни. Кавказцы вообще чувствительны к соблюдению правил игры. Но надо разбираться, всe ли было так. Могла вестись определeнная работа между принимающей командой и арбитрами. Возможно, были какие-то обещания, основанные на финансовой составляющей. Вдруг что-то пошло не так? Тогда причины надо искать в этом.

Хотелось бы, чтобы футбольные власти довели разбирательство до конца. Дело Слуцкого, сказавшего, что судей нужно бить, спустили на тормозах. Вот случай с Широковым получил продолжение. Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

  • По информации Baza, в избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова Сайд-Хусейн Алханов.
  • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (15)
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moskowcity-petrv
1603486456
Какие яйца,пилотка у них
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paracetamol
1603487767
Причем тут РФС? Это уголовка и им должен заниматься СК.
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DOCTOR PENALTY
1603487966
Чего ты несёшь, какая финансовая составляющая? Это же молодёжные команды, у них другие задачи!.. И что такое "чувствительность к соблюдению правил"? Хусаинов, ты пьяный что ли?
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MEHROJ ЗЕНИТ
1603488581
Разберутся конечно и рфс извинится перед кадыровым
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ZEVS71
1603496133
Вот даже интересно, каким образам дядьки из РФС будут проводить разбирательство по данному факту.
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Niko
1603516384
Дело слуцкого? Совсем что ли больной?!?!
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Сильвербой
1603517425
Дело в Чечне было!? По-моему это судья избил представителя чеченской команды!
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vladimir-7
1603520742
Какие яйца у руководства РФС, там давно всё вырезано.
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nik55
1603520923
яйца стухли от газа
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Dr.Metal
1603522219
При чем тут яйца и РФС, тут должна вмешаться прокуратура. Это статья, пусть отвечают
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