Хусаинов – о нападении на арбитра в Грозном: «Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал избиение судьи Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака».

«Это горячие чеченские парни. Кавказцы вообще чувствительны к соблюдению правил игры. Но надо разбираться, всe ли было так. Могла вестись определeнная работа между принимающей командой и арбитрами. Возможно, были какие-то обещания, основанные на финансовой составляющей. Вдруг что-то пошло не так? Тогда причины надо искать в этом.

Хотелось бы, чтобы футбольные власти довели разбирательство до конца. Дело Слуцкого, сказавшего, что судей нужно бить, спустили на тормозах. Вот случай с Широковым получил продолжение. Посмотрим, есть ли яйца у руководства РФС», – сказал Хусаинов в интервью «ВсеПроСпорт».

По информации Baza, в избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова Сайд-Хусейн Алханов.

Головко удалил одного из игроков грозненского клуба.

Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат