«Надменность и грубость арбитра спровоцировали мои действия». Широков объяснил избиение судьи Данченкова

Состоялась очная ставка между экс-футболистом сборной России Романом Широковым и московским судьей Никитой Данченковым. Летом игрок избил рефери прямо на поле.

«В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: «Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия». Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного», – рассказал «Р-Спорт» адвокат Данченкова Александр Островский.