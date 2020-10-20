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  • «Надменность и грубость арбитра спровоцировали мои действия». Широков объяснил избиение судьи Данченкова

«Надменность и грубость арбитра спровоцировали мои действия». Широков объяснил избиение судьи Данченкова

20 октября 2020, 20:55
10

Состоялась очная ставка между экс-футболистом сборной России Романом Широковым и московским судьей Никитой Данченковым. Летом игрок избил рефери прямо на поле.

«В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: «Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия». Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного», – рассказал «Р-Спорт» адвокат Данченкова Александр Островский.

  • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
  • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.
  • Данченков обслуживает матчи ПФЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (10)
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опус 2
1603218274
Надменность- это скорее про Широкова
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Томик
1603219990
Да охренеть просто!
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paracetamol
1603220551
Посиди, Рома, на нарах, подумай.
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Argon
1603221918
Спровоцировал надменным поведением и ударил лицом ногу Широкова
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Hektor 84
1603221924
Так пусть видео матча просмотрят. Скорее Широков фальшивит и изворачивается
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alex1951
1603222029
На шконку ,антихриста! Опустить! И суд вершит судья футбольный ,тот самый!
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Argon
1603222088
Ч.2 до 2-х лет
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777+
1603225949
Тут помню, тут не помню.... Здесь играем, а здесь не играем, здесь рыбу заворачивали...... Крутится как уж на сковородке!!!
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Niko
1603252240
Любопытно чем это кончится. По прецендентному праву должен быть срок
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