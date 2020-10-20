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    «Надменность и грубость арбитра спровоцировали мои действия». Широков объяснил избиение судьи Данченкова

    Состоялась очная ставка между экс-футболистом сборной России Романом Широковым и московским судьей Никитой Данченковым. Летом игрок избил рефери прямо на поле.

    «В ходе очной ставки между Данченковым и Широковым последний заявил следующее: «Именно грубые и надменные ответы в мой адрес спровоцировали мои действия». Широков также заявил, что не помнит, высказывал ли он какую-либо нецензурную лексику в адрес моего подзащитного», – рассказал «Р-Спорт» адвокат Данченкова Александр Островский.

    • В отношении Широкова возбуждено дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
    • Защита Данченкова пыталась переквалифицировать дело, считая, что Широков покушался на убийство.
    • Данченков обслуживает матчи ПФЛ.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +855

      опус 2 21 минуту назад

      Надменность- это скорее про Широкова

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