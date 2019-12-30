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    В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова

    Стало известно, кто участвовал в избиении судьи матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» Богдана Головко.

    «Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодeжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.

    Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.

    Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица», – сообщает телеграм-канал Baza.

    • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба
    • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Baza

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +876

      wobaekat 6 минут назад

      Классика

      0
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      Рейтинг: +9209

      ilichkadr 8 минут назад

      Дикие люди............

      1
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      Рейтинг: +4742

      Добрый Бобер 14 минут назад

      А, ну понятно - никто никого не избивал, всем показалось. С кем зарубиться, что через месяц про эту историю все забудут (никто не будет писать)?

      0
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      Рейтинг: +18649

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      С этим безобразием можно разобраться только с самого верха, но оттуда почему-то ничего "не видно."

      1
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      Рейтинг: +9209

      ilichkadr > DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Как всегда приведут к Рамзану, а тот проведёт с хулиганом воспитательную работу.

      0
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      Рейтинг: +1331

      CSKA471 26 минут назад

      Смешно, а если честно грустно

      1
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      Рейтинг: -169

      Спартач80 33 минуты назад

      Рафик невиновник,судья сам свисток себе в попу засунул и давай избивать головой и пахом всех по ногам.

      2
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      Рейтинг: +1880

      AZ 38 минут назад

      Этих тварей вообще снять с первенства России надо. Пусть живут в своем ауле и никуда не высовываются. Мрази

      4
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      Рейтинг: +3733

      polt 50 минут назад

      Широкову обошлось, а дурной пример заразителен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18649

      DOCTOR PENALTY > polt 23 минуты назад

      Во-первых, Широкову ещё ничего не обошлось, а во-вторых, ты же отлично понимаешь, что это разные вещи. Широкову судья мог ответить и очень жаль, что не ответил этому уроду. А вот против толпы на чужой территории хер ты чего сделаешь.

      0
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      Рейтинг: +792

      Олег1204 52 минуты назад

      Высокопоставленная свинособака

      2
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      Рейтинг: +1953

      FENIX-SL 56 минут назад

      ну а Рамзан как всегда выйдет и скажет на людях что Чеченцы тут не при чем
      а если и при чем то накажет их

      3
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      Рейтинг: +997

      elessar arnor > FENIX-SL 36 минут назад

      если бы подобно проделали с рядом судей из лиги приколов..чаще, чаще.

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