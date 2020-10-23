В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова

Стало известно, кто участвовал в избиении судьи матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» Богдана Головко.
«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодeжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.
Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.
Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица», – сообщает телеграм-канал Baza.
- Головко удалил одного из игроков грозненского клуба
- В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.
Источник: Baza