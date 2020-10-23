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  • В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова

В избиении судьи Головко участвовал сын советника Кадырова

23 октября 2020, 20:28
25

Стало известно, кто участвовал в избиении судьи матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» Богдана Головко.

«Очевидцы, присутствовавшие при нападении на арбитра матча между молодeжками «Ахмата» и «Спартака», утверждают, что в инциденте участвовал Сайд-Хусейн Алханов, сотрудник службы безопасности грозненского клуба.

Алханов – сын Хайдара Алханова, советника Рамзана Кадырова по спорту.

Впрочем, в протоколе матча напавшие на арбитра указаны иначе – «Посторонние лица», – сообщает телеграм-канал Baza.

  • Головко удалил одного из игроков грозненского клуба
  • В сезоне-2020/21 Головко работал на пяти матчах молодeжного первенства России.

Источник: Baza
Россия. Молодежное первенство Ахмат (мол) Спартак М (мол)
Комментарии (25)
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Олег1204
1603474478
Высокопоставленная свинособака
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AZ
1603475327
Этих тварей вообще снять с первенства России надо. Пусть живут в своем ауле и никуда не высовываются. Мрази
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ilichkadr
1603477109
Дикие люди............
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Ziklop
1603478640
как насчет показательного суда и прочего, или язык у всех в .опе дыкий зверь опасен.
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BRO_football
1603480364
И почему это у нас КДК всё ещё молчит? Расследование будет? Или потом окажется, что избитый судья сам виноват и принесёт свои извинения?
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Бестолковый
1603483497
Это дело нужно поручить майору Дронову и младшему лейтенанту Ермолкиной. А то преступность совсем распоясалась.
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zabvo9406
1603484509
ну это просто джунгли с обезьянами, кто бы что ни говорил!!!! как наша поговорка сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит!!! так и здесь, обезьяна она и на луне обезьяна, а уж в человеческом обличии, да с волосатой рукой!!!!!
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серега кашин
1603484612
отстранять надо ахмат от игр, а то у них это уже не в первый раз, хотя у нас как всегда их простят и ничего им не будет
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paracetamol
1603487635
Дикари, чё с них взять!
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ALEX ML
1603488763
ВВП всё разрешил им давно
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