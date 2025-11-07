Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним

17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним

7 ноября, 21:26
22

ЦСКА в матче Молодежной футбольной лиги победил на «ВЭБ Арене» «Спартак» (3:2).

После игры 18-летний игрок ЦСКА Алексей Бондаренко подошел к трибуне активных фанатов и заряжал с ними оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

«Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!» – скандировали болельщики с подначивания Бондаренко. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кони на поле и за его пределами».

  • Бондаренко всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • В сезоне МФЛ у Алексея 25 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
  • ЦСКА идет в МФЛ на 3-м месте.

Источник: «Бомбардир»
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак ЦСКА (мол) Спартак М (мол) Бондаренко Алексей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bes 2
1762540149
И чо теперь с ним сделают ?
Ответить
...уефан
1762540731
...молоденький совсем, а уже большой интеллектуал)...
Ответить
oyabun
1762541441
Лавры Баринова не дают покоя? Тот потом долго извинялся и ныкался от спартаковских фанатов. Не живётся спокойно этому юному дурачку.
Ответить
Галина Бронемясова
1762542803
вот это гы-гы! даже в мегафон кричал (у мостового его не было, зато был у кержа несколькими годами ранее). ещё раз гы-гы!
Ответить
Цугундeр
1762542916
) "Кто посмел обидеть нашего королька?")
Ответить
zigbert
1762543836
Не от большого ума все это. Победе надо радоваться а тут какая то ненависть и злоба.
Ответить
Прокс
1762567469
Да вся страна не устанет повторять!!!
Ответить
Oldtrafford83
1762582739
У Пи*дюка видимо оборвалась нитка между ушами))
Ответить
alefreddy
1762582841
не от большого ума если он у него есть
Ответить
темирхан
1762603519
все правильно! ГА......О ОНО И в ПАПУА-НОВОЙ ГВИНЕЕ ГА.....О! Не только в РОССИИ!!!
Ответить
