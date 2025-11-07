17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним

ЦСКА в матче Молодежной футбольной лиги победил на «ВЭБ Арене» «Спартак» (3:2).
После игры 18-летний игрок ЦСКА Алексей Бондаренко подошел к трибуне активных фанатов и заряжал с ними оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».
«Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!» – скандировали болельщики с подначивания Бондаренко. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кони на поле и за его пределами».
- Бондаренко всю карьеру проводит в ЦСКА.
- В сезоне МФЛ у Алексея 25 матчей, 3 гола, 5 ассистов.
- ЦСКА идет в МФЛ на 3-м месте.
Источник: «Бомбардир»