17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним

ЦСКА в матче Молодежной футбольной лиги победил на «ВЭБ Арене» «Спартак» (3:2).

После игры 18-летний игрок ЦСКА Алексей Бондаренко подошел к трибуне активных фанатов и заряжал с ними оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

«Я никогда не устану повторять: «***, «Спартак», ***!» – скандировали болельщики с подначивания Бондаренко. Видео опубликовано в телеграм-канале «Кони на поле и за его пределами».