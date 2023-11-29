Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»

Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов ответил игроку «Народной команды» (медиаклуб, созданный фанатами «Спартака»).

Футболист по прозвищу «Стронг» раскритиковал «Чисто Питер», за то что клуб не пригласил московскую команду на турнир в Петербурге.

«Дружище, ты если бросаешься такими словами, да еще и пытаешься гордо нести знамя лидера в команде, которая зовется народной, то должен научиться с людьми, с аудиторией, с этим самым народом быть честным.

Так вот, если говорить по фактам и честно: «Чисто Питер» согласились с «Народной командой» зимой сыграть серию товарок из двух матчей – дома и в гостях. Но идея эта провалилась, потому что вы не договорились в Москве со стадионом, вам никто не дал арену для такого матча. Иными словами, организационно обделался именно ты, тем самым лишим самого себя доверия на последующие совместные активности.

Стронг, ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питером», ну и кто тут после такого бомжи? Ну и прости, мы понимаем, что под ноябрьским снежком на улице тебя прилично подморозило, но мы к себе домой на свой праздник и свой турнир сами решим, кого приглашать! Так что брысь!» – написал Радимов.

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