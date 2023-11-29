Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»

Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»

29 ноября 2023, 16:40
5

Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов ответил игроку «Народной команды» (медиаклуб, созданный фанатами «Спартака»).

Футболист по прозвищу «Стронг» раскритиковал «Чисто Питер», за то что клуб не пригласил московскую команду на турнир в Петербурге.

«Дружище, ты если бросаешься такими словами, да еще и пытаешься гордо нести знамя лидера в команде, которая зовется народной, то должен научиться с людьми, с аудиторией, с этим самым народом быть честным.

Так вот, если говорить по фактам и честно: «Чисто Питер» согласились с «Народной командой» зимой сыграть серию товарок из двух матчей – дома и в гостях. Но идея эта провалилась, потому что вы не договорились в Москве со стадионом, вам никто не дал арену для такого матча. Иными словами, организационно обделался именно ты, тем самым лишим самого себя доверия на последующие совместные активности.

Стронг, ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питером», ну и кто тут после такого бомжи? Ну и прости, мы понимаем, что под ноябрьским снежком на улице тебя прилично подморозило, но мы к себе домой на свой праздник и свой турнир сами решим, кого приглашать! Так что брысь!» – написал Радимов.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

Еще по теме:
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом» 1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита» 32
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже» 3
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. МФЛ Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lordmrv
1701266386
Гля, Буланов расчирикался (или как там бакланы голосят)!
Ответить
hdkdnssk
1701268222
*** - 1 0 0 % ставки на Футбольные События -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам) -Связаться с нами ; EdmSp@inbox.ru -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ; Футбол Молодежная ЛЧ 18:00 Бавария 19 - Копенгаген 19 Ставка на Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Кфф 2,10 ***
Ответить
timon2401
1701273916
питерское быдло((( ему бы на вокзалах с себе подобными "б.о.м.ж.а.м.и" "базарить, а он в массы со своим скудным интеллектом
Ответить
Alemann
1701409484
А визгу-то, визгу... Опять свиноматок обидели?
Ответить
Главные новости
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
Названы пять клубов, проявлявших интерес к Батракову этим летом
05:32
2
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
1
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
1
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
1
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
1
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
3
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
4
Все новости
Все новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
15 августа
3
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
15 августа
9
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
14 августа
8
«Балтика» купила игрока у «Зенита» за 10 миллионов
7 июля
11
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
«Краснодар» и «Динамо Мх» заподозрили в договорняке
26 апреля
19
Семин забил за «Локомотив», Джанашия – за ЦСКА
6 марта
ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
Фото4-кратный чемпион в составе «Спартака» возглавил молодежку клуба
2025.12.31 14:39
2
Билялетдинов получил новую работу в «Локомотиве»
2025.12.30 18:27
«Локомотив» принял важное решение по Хохлову
2025.12.27 16:34
1
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
КДК РФС определился с наказанием для 17-летнего игрока ЦСКА за оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»
2025.11.13 19:10
17
17-летний игрок ЦСКА заряжал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака» после победы над ним
2025.11.07 21:26
19
ФотоОпределился победитель молодежной футбольной лиги
2025.11.07 17:10
2
ВидеоИгрок «Спартака» забил прямым ударом с углового
2025.10.19 09:56
6
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
13
ЦСКА победил в утреннем товарищеском матче (6:0)
2025.09.05 13:49
5
Появилось объяснение, почему «Зенит» не пустил на матч своего экс-игрока
2025.08.27 10:49
13
«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»
2025.08.24 13:54
15
Видео«Все, я поплыла»: комичное послематчевое интервью из МФЛ
2025.08.19 20:22
2
15 игроков молодежки «Спартака» оштрафованы за оскорбления ЦСКА
2025.07.25 15:23
2
КДК рассмотрит оскорбительное поведение молодежки «Спартака»
2025.07.21 12:32
2
Игроки молодежки «Спартака» скандировали матерную кричалку после победы над ЦСКА
2025.07.19 15:22
37
ВидеоСтало известно, с чего Челестини начал работу в ЦСКА
2025.06.20 19:23
2
Транспортный коллапс в России затронул футбол
2025.05.07 23:17
1
Болельщики «Спартака» подрались между собой
2025.03.14 12:00
31
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+