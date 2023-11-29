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    • Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»

    Радимов дерзко ответил фанату «Спартака»: «Ну и кто тут бомжи?»

    Главный тренер медийного клуба «Чисто Питер» Владислав Радимов ответил игроку «Народной команды» (медиаклуб, созданный фанатами «Спартака»).

    Футболист по прозвищу «Стронг» раскритиковал «Чисто Питер», за то что клуб не пригласил московскую команду на турнир в Петербурге.

    «Дружище, ты если бросаешься такими словами, да еще и пытаешься гордо нести знамя лидера в команде, которая зовется народной, то должен научиться с людьми, с аудиторией, с этим самым народом быть честным.

    Так вот, если говорить по фактам и честно: «Чисто Питер» согласились с «Народной командой» зимой сыграть серию товарок из двух матчей – дома и в гостях. Но идея эта провалилась, потому что вы не договорились в Москве со стадионом, вам никто не дал арену для такого матча. Иными словами, организационно обделался именно ты, тем самым лишим самого себя доверия на последующие совместные активности.

    Стронг, ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питером», ну и кто тут после такого бомжи? Ну и прости, мы понимаем, что под ноябрьским снежком на улице тебя прилично подморозило, но мы к себе домой на свой праздник и свой турнир сами решим, кого приглашать! Так что брысь!» – написал Радимов.

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    Источник: телеграм-канал Владислава Радимова

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +177

      VPERDIV SPARTAK 44 минуты назад

      Спам позорище,да после 7-1 дышать в сторону Зенита не должны

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      hdkdnssk 45 минут назад

      ***
      - 1 0 0 % ставки на Футбольные События

      -Информация Не Прогнозы (Источник по Матчам)

      -Связаться с нами ;

      [email protected]

      -На данное Событие отдельный Большой Кфф Писать на Почту.Ближайший Матч ;

      Футбол Молодежная ЛЧ 18:00
      Бавария 19 - Копенгаген 19
      Ставка на Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кфф 2,10
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      0
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      Рейтинг: +2298

      Айболид 1 час назад

      Это им на почве всенародной любви со стадиком в Москве бортанули .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4121

      lordmrv 1 час назад

      Гля, Буланов расчирикался (или как там бакланы голосят)!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      TIMOTHY > lordmrv 1 час назад

      Орен рвет спам по полной сейчас

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2298

      Айболид > lordmrv 1 час назад

      Голосят как ? Гораздо тише свинских визгов .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4121

      lordmrv > TIMOTHY 4 минуты назад

      К сожалению да. Но ты смотри за вашей игрой. как бы хуже не вышло, чем в нашей игре. :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5727

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Такие они болелы анти"народных". Гыгыгы

      7
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